대통령실 "재판소원 공감"…개헌자문위는 '부정적'

'4심제' 논란이 불거진 여당의 재판소원 추진에 대통령실이 필요성에 공감한다는 입장을 냈습니다. 반면 국회의장 직속인 역대 국회 개헌자문위원회는 사실상 반대의 뜻을 냈던 걸로 나타났습니다.



강청완 기자의 보도입니다.



민주당 정청래 대표는 오늘(22일) 조희대 대법원장을 겨냥해 "사법부 수장으로서 이미 자격이 없다"며, "거취를 결단하는 게 마지막 남은 명예를 지키는 길"이라고 말했습니다.



대법원 확정판결이라도 헌법재판소가 추가로 심사할 수도 있게 하는 '재판소원' 제도에 대해선 추진 의사를 재확인했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 판사들이 다 신입니까? 무오류입니까? (재판소원제는) 재판이 헌법과 법률을 명백히 위반한 경우에 억울함을 풀 수 있는 길을 열어보자는 것입니다.]



이에 앞서 대통령실은 "국민 방어권 보장이 필요하단 점에 공감하고 있다"며 "당과 재판소원 제도 도입 필요성을 협의한 바 있다"고 밝혔습니다.



사실상 제도 도입에 공감한단 입장을 낸 겁니다.



대통령실 고위관계자는 재판소원 추진은 이미 지난주 고위 당정협의회에서 상의한 사안이라면서 일단 공론화해 여론을 보자는 취지라고 전했습니다.



사법개혁을 하려면 이런 의제를 띄워야 한다고도 강조했는데, 민주당이 조 대법원장 개인 공격만 하니 답답했단 말도 덧붙였습니다.



국민의힘은 민주당의 사법 개혁안을 싸잡아서 사법 해체안이라고 비판했습니다.



[나경원/국민의힘 의원 : 4심제 헌법소원, 이건 명백한 위헌입니다. 사법권은 대법원과 각급 법원에 속한다는 헌법 규정을 명백히 어기는 (위헌적인 발상입니다.)]



국회의장 직속 국회 개헌자문위원회는 과거 4차례, 재판소원을 위한 개헌엔 반대 의견을 냈던 걸로 파악됐습니다.



헌법재판소가 '제4심' 재판 기관으로 변질될 수 있고, 재판 장기화로 사회적 혼란과 비용이 증가할 수 있단 겁니다.



다만 재판소원은 개헌 아닌 입법으로도 가능하단 단서를 달았습니다.



