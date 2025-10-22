뉴스

[단독] 이름 대신 '21호'…"중국인 조직에 팔려 사망"

박재연 기자
작성 2025.10.22 22:05 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

대학생 박 모 씨 살해 사건에는 국정원이 지목한 주범 A 씨 외에도, 다른 중국인 범죄 조직이 직접 연루된 걸로 저희 취재 결과 확인됐습니다. 박 씨가 숨지기 전 A 씨 조직은 중국인 조직에 박 씨를 팔아넘겼고, 이 조직의 총책인 20대 중국인이 또 다른 주범이라는 증언이 나왔습니다.

박재연 기자의 단독 보도입니다.

<기자>

지난 8월 8일, 캄보디아 캄포트주 보코산 지역에서 숨진 채 발견된 대학생 박 모 씨는 중국인 범죄조직 안에서 '21호'로 통했습니다.

당시 이 조직에 있던 한국인 23명 가운데 21번째로 들어와 이름 대신 숫자로 불린 겁니다.

박 씨와 함께 감금돼 '2호'로 불린 B 씨는 박 씨가 숨지기 9일 전인 지난 7월 30일 밤, 자신이 속한 중국인 조직에 박 씨가 팔려 왔다고 증언했습니다.

국정원이 살해 주범으로 지목한 A 씨가 박 씨를 다른 조직에 팔아넘겼다는 겁니다.

[B 씨/'2호' 감금 피해자 : 일당에게 심각하게 고문 구타당해서 헐값에(인신매매 시장에) 나오는 게 2천 달러인가 3천 달러인가. 중국인 조직원 2명이랑 조선족 통역이 가서 (박 씨를) 데려온 게 7월 30일 22시경.]

B 씨는 인신매매를 통해 박 씨를 데려온 해당 조직의 총책이 26살 중국인 '하이종'이라고 말했습니다.

[B 씨/'2호' 감금 피해자 : 사람을 사 와서 이렇게 팀을 꾸리자는 것도 돈을 지급한 것도 다 하이종이 다 계획하고 그 조직원들한테 지시한 걸로. 살인도 서슴지 않는 사람이라고.]

박 씨를 살해한 혐의 등으로 캄보디아에서 최근 구속기소된 중국인 3명도 하이종의 부하 조직원이라고 설명했습니다.

도피 중인 하이종은 며칠 전 B 씨에게 '다시 같이 일하자'며 캄보디아로 돌아오라는 텔레그램 메시지를 보내기도 했습니다.

[B 씨/'2호' 감금 피해자 : 제가 앞뒤 사정을 다 아니까 "기회가 되면 협력합시다", 저를 데리고 오겠다는 거죠.]

브로커를 통해 베트남을 거쳐 밀입국할 수 있다며 자신의 음성 메시지를 보내기도 했습니다.

[하이종/중국인 범죄조직 총책 : 그들(브로커)에게 연락하면 그들이 당신을 위해 준비해 줄 겁니다.]

한국 경찰이 나서는 등 캄보디아 상황이 달라진 걸 아느냐는 B 씨의 질문에 하이종은 "괜찮다. 여전히 정상적으로 일한다"며 "지금은 일본인을 써서 일하고 있고 성과가 좋다"고 자랑도 했습니다.

한국인을 상대로 또 다른 범죄를 모색하는 정황도 눈에 띄었습니다.

[B 씨/'2호' 감금 피해자 : 한국인 관련으로 일을 하려면 5만에서 10만 달러가 필요할 거야 (라고).]

국정원이 지목한 A 씨 조직뿐만 아니라 하이종이 이끄는 범죄조직에 대한 우리 정부와 캄보디아 당국의 신속한 추적도 필요해 보입니다.

(영상취재 : 조창현, 영상편집 : 신세은, 디자인 : 이준호)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박재연 기자 사진
박재연 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지