"대학생 살해 주범, 강남 마약사건 총책의 공범"

캄보디아에서 한국인 대학생을 살해한 주범이 특정됐습니다. 국정원은 이 주범이 2년 전 서울 강남 학원가에서 학생들에게 마약 음료를 나눠준 사건에도 가담했던 공범이라고 공식 확인했습니다. 우리 정보 당국은 캄보디아 현지에서 주범을 쫓고 있습니다.



국가정보원은 오늘(22일) 국회 정보위원회에 캄보디아 사태에 대해 보고했습니다.



먼저, 지난 8월 캄보디아 범죄 단지에서 고문당한 후 살해된 한국인 대학생 박 모 씨 사건의 주범은, '강남 학원가 마약 사건' 총책의 공범 A 씨로 확인됐다고 밝혔습니다.



[이성권/국민의힘 의원 (국회 정보위) : (국정원은) 정보 역량을 총가동해서 (사건 발생) 8일 만에 범죄 주범을 확정 지었습니다. 현재 범죄의 주범을 추적 중에 있다고 보고했습니다.]



'강남 학원가 마약 사건'은 지난 2023년 4월, 중국인과 한국인 범죄자들이 필로폰과 우유를 섞은 음료를 '집중력 강화 음료'라고 속여, 대치동 학원가의 미성년자 13명에게 제공한 뒤 그들의 부모에게서 돈을 뜯어내려 한 사건입니다.



국정원은 캄보디아에 전담반을 파견해 박 씨를 살해한 주범 A 씨를 쫓고 있다고 했습니다.



또 캄보디아 스캠 범죄에 가담한 한국인의 수는 1천 명에서 2천 명으로 추산했습니다.



[박선원/민주당 의원 (국회 정보위) : 현지 방문 인원 및 스캠 단지 인근 한식당 이용 등의 현황을 고려해 볼 때 1천 명에서 2천 명가량으로 추산하고 있습니다.]



국정원은 지난 6월과 7월, 캄보디아 경찰의 단속에서 검거된 스캠 피의자 3천여 명 가운데 한국인은 57명이었다고 전했습니다.



국내로 송환된 한국인 64명에 대해선, "피해자라기보단 대부분 범죄 가담자로 보는 게 객관적"이라고 밝혔습니다.



캄보디아엔 스캠 범죄 단지가 50여 곳 있는데 비정부 무장단체가 장악한 지역도 있고 경제특구에도 산재해 있기 때문에, 캄보디아 정부가 단속하는 데에 어려움이 있다고 국정원은 전했습니다.



