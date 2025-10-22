뉴스

광주서 수돗물 필터 변색 민원…"수질기준 적합"

류희준 기자
작성 2025.10.22 19:06 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
광주서 수돗물 필터 변색 민원…"수질기준 적합"
▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

광주시 상수도사업본부는 일부 수돗물 샤워기 필터가 변색 됐다는 민원과 관련해 수질검사를 한 결과 먹는 물 기준에 적합한 것으로 확인됐다고 22일 밝혔습니다.

상수도사업본부는 민원이 발생한 지난 17일부터 매일 덕남정수장 수질검사를 하고 있으며, 지난 17일 망간 성분이 소량 검출됐지만 18일부터는 검출되지 않았습니다.

가정에서 수질검사를 요청한 54건 중 52건 검사를 완료했으며, 모두 먹는 물 수질기준에는 적합했습니다.

이번 필터 변색 현상은 상수원인 주암댐의 수온 변화로 전도(轉倒) 현상이 발생하면서 일시적으로 망간(Mn) 성분이 정수장 유입수에 포함된 것으로 분석됐습니다.

먹는 물 수질기준상 망간의 기준치는 0.05ppm이며, 상수도사업본부가 실시한 모든 검사 지점에서 기준치 이하로 검출됐습니다.

상수도사업본부 관계자는 "수돗물은 인체에 무해하고, 음용에도 안전하다"며 "망간은 극미량이라도 필터의 변색을 일으킬 수 있는 특성이 있어 일부 가정에서 필터 색상이 변한 것"이라고 설명했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
류희준 기자 사진
류희준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지