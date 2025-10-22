책상 친 초등생에 "XX 없네"…학대 혐의 벗은 교사

소란을 피운 초등학생 제자에게 혼잣말로 욕설한 교사가 파기환송심에서 아동 학대 혐의를 벗었습니다.



광주지법은 아동복지법 위반 혐의로 기소된 A 씨에 대한 파기환송심에서 벌금형의 선고를 유예한 원심을 깨고 무죄를 선고했습니다.



광주의 한 초등학교 교사 A 씨는 2022년 5월 교실에서 4학년 B군이 휴대전화를 가방에 넣어두라는 지시를 따르지 않자 휴대전화를 빼앗았습니다.



B군은 책상을 치며 짜증을 냈고, A 씨는 다른 학생들이 있는 가운데 "이런 XXX 없는 XX가 없네"라고 말해 정서적 학대를 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.



1심과 2심은 훈육의 목적이나 범위를 일탈한 정서적 학대 행위에 해당한다며 A 씨에게 벌금 50만 원의 선고를 유예했습니다.



하지만, 대법원은 불쾌감을 줄 수 있는 행동으로 볼 수는 있어도 아동학대로 처벌할 정도는 아니라고 판단했습니다.



파기환송심 재판부는 "피고인의 발언은 교권을 침해하는 수업 방해 행위에 따라 이뤄졌다"며 "부적절한 발언이지만, 아동의 정신 건강이나 정서 발달을 저해하는 위험이 발생했다고 보기 어렵다"고 판시했습니다.



