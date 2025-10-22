"의사과학자 양성 지원 사업 전공의 10명 중 9명 중도 포기"

▲ 서울 시내 한 대학병원에 마련된 전공의 전용공간

지난해 의정사태로 전공의들이 집단 사직하면서 의사과학자 양성 사업에 참여했던 전공의 10명 중 9명도 연구를 포기한 것으로 나타났습니다.국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 서영석 의원이 보건복지부로부터 제출받은 자료에 따르면 지난해 융합형 의사과학자 양성사업(전공의 연구지원사업) 참여자 89명 중 78명(약 88%)이 중도 포기했습니다.복지부는 전공의들이 임상 외 분야에서 연구 역량을 기를 수 있도록 기초의학·자연과학·공학 등 석사·박사·통합학위 과정에 진학한 전공의를 대상으로 1인당 연간 국고보조금 2천만 원과 기관부담금 1천만 원을 지원하는 '전공의 연구지원사업'을 해왔습니다.지원금은 연구비·장학금·인건비로 활용되며, 최소 1년 이상 참여, 최대 2년간 지원이 가능합니다.그러나 지난해 2월 전공의 대다수가 당시 정부의 의대 정원 확대에 반대하면서 병원을 떠났고, 연구지원사업에 참여했던 전공의들도 대부분 연구를 지속하지 못했습니다.이밖에 복지부와 한국보건산업진흥원이 추진 중인 융합형 의사과학자 양성사업(전일제 박사과정) 수료자 중에서도 순수하게 연구 인력으로 남은 비율은 절반이 채 되지 않았습니다.해당 사업은 지금까지 총 77명의 박사과정 수료자를 배출했는데, 이 가운데 임상·연구 병행 인력은 36명(47%), 연구 전담 인력은 34명(44%)이었다.이외 창업 1명, 인턴 수련·군 복무·진로 준비 등 기타가 6명이었습니다.지난해 의정사태로 주요 의대의 대학원생과 임상 연구 인력 다수가 중도 이탈하거나 지원 자체를 유보하면서 그나마 유지되던 의사과학자 생태계가 급속히 위축되고 있다는 게 서 의원의 지적입니다.서영석 의원은 "윤석열 정부는 의사과학자를 양성하겠다는 국정과제를 내세워놓고 무리한 의대 증원으로 사업 기반 자체를 무너뜨렸다"며 "신약 개발과 의료 인공지능(AI), 진단 기술 혁신의 뿌리인 의사과학자 양성의 싹을 정부가 직접 잘라버린 셈"이라고 비판했습니다.(사진=서영석 의원실 제공, 연합뉴스)