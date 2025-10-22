김혜경 여사, 전통시장 방문…상인들과 소비쿠폰 효과 얘기 나눠

▲이재명 대통령 부인 김혜경 여사가 21일 서울 의정부지 역사유적광장에서 열린 '2025 한복 문화주간 기념행사'에서 참석자와 인사하고 있다.
이재명 대통령의 부인 김혜경 여사는 오늘(22일) 경기도 성남시 분당에 있는 전통시장인 금호행복시장을 찾았습니다.
김 여사는 이 자리에서 상인들과 최근의 체감 경기와 민생회복 소비쿠폰 효과에 대해 얘기를 나눴습니다.
안경원을 운영하는 한 상인이 "소비쿠폰의 효과가 컸다. 형편이 어려워 안경을 바꾸지 못하던 분들이 소비쿠폰 시행 뒤 많이 찾아왔다"고 말했다고 전은수 대통령실 부대변인은 전했습니다.
김 여사는 시장에서 온누리상품권으로 친정어머니에게 선물할 바지를 구입했으며, 현장에서 만난 상인들은 "건강 잘 챙기시라" 등의 인사를 김 여사에게 건넸습니다.
김 여사는 이후 성남의 한부모 가족 복지시설 '새롱이새남이집'으로 이동해 아이들을 위한 간식을 전달했습니다.
이후 이어진 간담회에서 한 참석자가 "한부모 가정의 경우 아이가 갑작스럽게 아플 때 도움을 받을 곳이 없어 힘들다"고 털어놓자 김 여사는 "긴급돌봄제도 등이 실제로 작동하도록 제도 개선에 관심을 갖고 작은 힘이나마 보태겠다"고 말했습니다.
김 여사는 '어린이집에서 가족사진을 찍어오라고 할 때나, 한부모 가정 아이라서 말이 느린 것 같다는 얘기를 들을 때 심리적으로 힘들다'는 호소에는 "그런 사회적 인식이 큰 부담이 된다. 가족 형태에 대한 인식 변화가 이뤄져야 한다"고 답하며 눈시울을 붉혔다고 전 부대변인이 전했습니다.
(사진=대통령실 제공, 연합뉴스)