김혜경 여사, 전통시장 방문…상인들과 소비쿠폰 효과 얘기 나눠

▲이재명 대통령 부인 김혜경 여사가 21일 서울 의정부지 역사유적광장에서 열린 '2025 한복 문화주간 기념행사'에서 참석자와 인사하고 있다.

이재명 대통령의 부인 김혜경 여사는 오늘(22일) 경기도 성남시 분당에 있는 전통시장인 금호행복시장을 찾았습니다.김 여사는 이 자리에서 상인들과 최근의 체감 경기와 민생회복 소비쿠폰 효과에 대해 얘기를 나눴습니다.안경원을 운영하는 한 상인이 "소비쿠폰의 효과가 컸다. 형편이 어려워 안경을 바꾸지 못하던 분들이 소비쿠폰 시행 뒤 많이 찾아왔다"고 말했다고 전은수 대통령실 부대변인은 전했습니다.김 여사는 시장에서 온누리상품권으로 친정어머니에게 선물할 바지를 구입했으며, 현장에서 만난 상인들은 "건강 잘 챙기시라" 등의 인사를 김 여사에게 건넸습니다.김 여사는 이후 성남의 한부모 가족 복지시설 '새롱이새남이집'으로 이동해 아이들을 위한 간식을 전달했습니다.이후 이어진 간담회에서 한 참석자가 "한부모 가정의 경우 아이가 갑작스럽게 아플 때 도움을 받을 곳이 없어 힘들다"고 털어놓자 김 여사는 "긴급돌봄제도 등이 실제로 작동하도록 제도 개선에 관심을 갖고 작은 힘이나마 보태겠다"고 말했습니다.김 여사는 '어린이집에서 가족사진을 찍어오라고 할 때나, 한부모 가정 아이라서 말이 느린 것 같다는 얘기를 들을 때 심리적으로 힘들다'는 호소에는 "그런 사회적 인식이 큰 부담이 된다. 가족 형태에 대한 인식 변화가 이뤄져야 한다"고 답하며 눈시울을 붉혔다고 전 부대변인이 전했습니다.(사진=대통령실 제공, 연합뉴스)