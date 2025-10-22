우수도서관 대통령 표창에 선유도서관·표선중 도서관

▲ 서울 선유도서관 전경

문화체육관광부는 서울 선유도서관과 제주 표선중학교 도서관 등 48곳을 우수도서관으로 선정해 포상했다고 밝혔습니다.문체부는 오늘(22일) 수원컨벤션센터에서 열린 '제62회 전국도서관대회' 개회식에서 수상 도서관에 표창장과 상금, 우수도서관 현판을 수여했습니다.선유도서관과 표선중학교 도서관은 대통령 표창을 받았습니다.선유도서관은 청소년 이용자 확대를 위해 5년간 장기 전략 등을 수립해 지역의 청소년 중심 문화·학습 거점으로 자리매김했다는 평가를 받았습니다.표선중학교 도서관은 제주도의 지역 특색을 반영해 도서관 공간을 구성하고, 다양한 독서 프로그램과 정보 활용 교육으로 중등교육 내실화에 기여한 점을 인정받았습니다.국무총리 표창은 인천 수봉도서관, 인천교육청 중앙도서관, 충남 홍성 충남도서관, 대구 수성구립범어도서관(이상 공공도서관 부문), 대전 관평초등학교 도서관(학교도서관 부문), 육군교육사령부 도서관(병영도서관 부문) 등에 돌아갔습니다.경남 김해 지혜의바다도서관 등 33곳은 문체부 장관 표창을, 서울 성동고등학교 도서관 등 7곳은 교육부 장관 표창을 받았습니다.(사진=문화체육관광부 제공, 연합뉴스)