BTS 정국 자택 주차장 침입한 40대 여성 검찰 송치

▲ 방탄소년단(BTS) 정국
방탄소년단(BTS) 정국의 자택 주차장에 침입한 40대 여성이 검찰에 넘겨졌습니다.
서울 용산경찰서는 지난 14일 주거침입·스토킹처벌법 위반 혐의로 한국 국적 40대 여성 A 씨를 불구속 송치했다고 오늘(22일) 밝혔습니다.
A 씨는 8월 30일 밤 11시 20분쯤 BTS 정국이 거주하는 용산구 단독주택 주차장에 침입했다가 신고를 받고 출동한 경찰에 현행범으로 체포됐습니다.
A 씨와 별도로 정국의 자택에 침입을 시도한 중국인 여성은 기소유예 처분을 받은 것으로 파악됐습니다.
서울서부지검은 주거침입 미수 혐의를 받는 30대 중국인 여성 B 씨에 대해 지난달 10일 기소유예 처분을 내렸다고 밝혔습니다.
검찰은 B 씨의 범행이 미수에 그쳤고, 본국으로 출국해 재범 위험성이 높지 않은 점을 고려했다고 설명했습니다.
B 씨는 정국이 제대한 6월 11일 밤 11시 20분쯤 용산구에 있는 정국의 자택을 찾아 현관 비밀번호를 여러 번 누르다가 현행범으로 체포됐습니다.
그는 전역한 정국을 보러 한국에 왔다고 진술한 것으로 전해졌습니다.
(사진=연합뉴스)