BTS 정국 자택 주차장 침입한 40대 여성 검찰 송치

▲ 방탄소년단(BTS) 정국

방탄소년단(BTS) 정국의 자택 주차장에 침입한 40대 여성이 검찰에 넘겨졌습니다.서울 용산경찰서는 지난 14일 주거침입·스토킹처벌법 위반 혐의로 한국 국적 40대 여성 A 씨를 불구속 송치했다고 오늘(22일) 밝혔습니다.A 씨는 8월 30일 밤 11시 20분쯤 BTS 정국이 거주하는 용산구 단독주택 주차장에 침입했다가 신고를 받고 출동한 경찰에 현행범으로 체포됐습니다.A 씨와 별도로 정국의 자택에 침입을 시도한 중국인 여성은 기소유예 처분을 받은 것으로 파악됐습니다.서울서부지검은 주거침입 미수 혐의를 받는 30대 중국인 여성 B 씨에 대해 지난달 10일 기소유예 처분을 내렸다고 밝혔습니다.검찰은 B 씨의 범행이 미수에 그쳤고, 본국으로 출국해 재범 위험성이 높지 않은 점을 고려했다고 설명했습니다.B 씨는 정국이 제대한 6월 11일 밤 11시 20분쯤 용산구에 있는 정국의 자택을 찾아 현관 비밀번호를 여러 번 누르다가 현행범으로 체포됐습니다.그는 전역한 정국을 보러 한국에 왔다고 진술한 것으로 전해졌습니다.(사진=연합뉴스)