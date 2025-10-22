이 대통령 "대형 산불 비극 되풀이 않도록 예방·대응 총력"

▲ 이재명 대통령이 21일 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 "다시는 비극이 되풀이되지 않도록 산불 예방과 대응에 총력을 다하겠다"고 밝혔습니다.이 대통령은 페이스북에서 "지난 3월 유례없는 대형 산불로 인해 가족과 보금자리를 잃은 국민 여러분의 아픔을 기억한다"며 이 같은 다짐을 전했습니다.이어 "산불은 압도적 초기 대응이 관건"이라며 "산림청은 물론 군, 소방, 경찰 등 모든 관계기관이 하나의 팀으로 긴밀히 협조해야 한다"고 강조했습니다.이 대통령은 범정부 관계부처 합동 산불 진화 통합훈련을 실시했으며, 군 헬기도 처음으로 대거 투입됐다고 소개했습니다.이어 "앞으로 유관기관 간 공조를 한층 강화하고, 산불 초기 진화 역량도 향상될 수 있도록 더욱 만전을 기해 달라"고 당부했습니다.이 대통령은 또 "무엇보다 중요한 것은 예방"이라며 "대부분의 산불은 일상 속 부주의에서 시작된다. 논·밭두렁 태우기나 불법 쓰레기 소각, 예초기·용접기 사용 등 불씨를 일으킬 수 있는 행위는 삼가 달라"고 적었습니다.(사진=대통령실통신사진기자단, 연합뉴스)