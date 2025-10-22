오윤혜, 7년 만에 가수로 돌아온다…신곡 '안아줘' 전격 발매

가수 오윤혜가 10월의 마지막날인 오는 31일 팝발라드 앨범 '안아줘'로 컴백한다.



관계자에 따르면 오윤혜는 신곡 '안아줘'를 발매하고 7년 만에 가수로 공식 컴백한다. 그동안 각종 방송과 유튜브 콘텐츠를 통해 재치 있는 입담과 진솔한 매력으로 대중과 소통해 온 오윤혜가 다시 본연의 음악으로 돌아와 전하는 '진심의 목소리'라는 점에서 더욱 의미가 크다.



이번 싱글 '안아줘'는 오윤혜 특유의 감성 보컬과 따뜻한 기타 라인이 조화를 이루는 미디엄템포 팝 발라드 곡이다. 단순한 사랑 노래를 넘어 지친 이의 마음을 감싸주는 진심 어린 위로의 메시지를 담고 있다.



'안아줘'는 오윤혜의 섬세한 보컬 감성과 프로듀서 Urban Cla6ix의 세련된 사운드 프로듀싱이 만나 완성되었다. 따뜻한 기타 리프 위에 펼쳐지는 감정선은 마치 포근한 품에 안긴 듯한 위로를 선사한다.



오윤혜는 "이 노래를 통해 지친 마음을 따뜻하게 감싸주는 진심을 전하고 싶었다"며 "누군가에게 '안아줘'라는 한마디가 작은 위로가 되길 바란다"고 소감을 밝혔다.



오윤혜컴퍼니의 공식 첫 프로젝트이기도 한 신곡 '안아줘'는 오는 31일 낮 12시 전 세계 동시 발매될 예정이다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)