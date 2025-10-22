'4년 만에 복귀' 모테기 일본 외무상 "한국은 중요한 이웃"

▲ 모테기 도시미쓰 일본 외무상

모테기 도시미쓰 신임 일본 외무상은 "한국은 국제사회의 여러 과제에서 파트너로서 협력해야 할 중요한 이웃 나라"라고 밝혔습니다.모테기 외무상은 오늘(22일) 취임 기자회견에서 한일관계와 관련해 이같이 말하고 "현재의 전략 환경에서 한일관계는 크게 개선됐고, 중요성은 한층 커졌다"고 평가했습니다.이어 "일본과 한국 간에는 어려운 문제와 과제도 있지만, 1965년 국교 정상화 이래 지금까지 구축해 온 한일관계의 기반에 기초해 미래 지향적으로 발전시키고자 한다"고 강조했습니다.그러면서 "한미일 3국 사이에도 북한에 대한 대응이 무엇보다 중요해졌다"며 "안전보장, 경제 안전보장 분야 협력도 포함해 전략적 관점에서 더 긴밀히 연계해 가는 것이 중요하다"고 말했습니다.모테기 외무상은 "정상 간 셔틀 외교도 지금 진행되고 있다"며 "이를 활용해 다양한 레벨에서 양국 간에 긴밀히 의사소통하며 더 좋은 한일관계를 위해 노력하고자 한다"고 덧붙였습니다.그는 오는 31일 경주에서 개막하는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 성사될 가능성이 있는 한일 정상회담에 대해서는 일정이 아직 정해지지 않았다고 설명했습니다.그는 2019년 9월부터 2021년 11월까지 외무상으로 활동했고, 이후 자민당 간사장을 지낸 뒤 4년 만에 외무상에 복귀했습니다.모테기 외무상은 한일관계가 좋지 않았던 2021년 역사 문제 등과 관련해 "한국에 의해 '골포스트'(골대)가 움직여지는 상황이 늘 벌어지고 있다"고 공격하기도 했습니다.하지만, 오늘(22일) 기자회견에서는 한일관계 중요성을 강조하며 다소 달라진 모습을 보였습니다.다카이치 사나에 총리도 어제(21일) 기자회견에서 "한국 김을 매우 좋아하고 한국 화장품도 쓰고 있고 한국 드라마도 보고 있다"며 한국에 대한 친근감을 드러내고 한일관계 중요성을 강조했습니다.모테기 외무상은 도널드 트럼프 미국 행정부 관세 조치와 관련한 미일 합의 이행을 조율하는 역할도 맡게 됐다고 밝혔습니다.그는 트럼프 집권 1기 시절 경제재생상으로서 관세 협상을 담당했고 당시 트럼프 대통령으로부터 '터프하다'고 평가받았습니다.다음 주 일본을 방문하는 트럼프 대통령이 일본 측에 방위비(방위 예산) 증액을 요구할 가능성과 관련해서는 "3대 안보 문서 개정도 검토 과제로 하고 있다는 점을 미국 측에 확실히 전달하고자 한다"고 설명했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)