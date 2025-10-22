오아연X박용우 주연의 심리 스릴러 '넌센스', 11월 26일 개봉

배우 오아연, 박용우 주연의 영화 '넌센스'가 11월 26일 개봉한다.



'넌센스'는 손해사정사 '유나'(오아연)가 의심스러운 사망 사고의 보험 수익자인 '순규'(박용우)를 만나면서 믿음에 대한 의문을 품게 되는 심리 현혹 스릴러. 한국영화아카데미(KAFA) 작품으로, 각본을 쓰고 연출을 맡은 이제희 감독은 상반기 흥행작인 현실 공포 스릴러 '노이즈'의 각본가로도 주목을 받은 바 있다.



안정적인 연기력으로 데뷔 초부터 주목받으며 영화 '곤지암', 드라마 '미스터 선샤인', '검색어를 입력하세요 WWW', 'S라인'에서 활약한 오아연이 의문의 사건에서 진실을 추적하는 손해사정사 '유나'로 분했다.



여기에 이름만으로도 신뢰를 주는 배우 박용우가 수상하지만 믿고 싶은 웃음치료사 '순규' 역을 맡아 드라마 '메스를 든 사냥꾼', '은수 좋은 날'에 이어 또 한 번 개성 넘치는 캐릭터로 관객들의 시선을 사로잡을 예정이다.



이번에 공개된 '넌센스' 메인 포스터는 "모든 건 진짜예요. 동시에 가짜고."라는 카피가 비합리적이거나 터무니없는 말을 뜻하는 제목 '넌센스'와 함께 영화 속에서 펼쳐질 사건에 대한 기대감을 키운다. 여기에 오아연과 박용우의 서로를 응시하는 듯한 강렬한 눈빛이 영화 속에서 펼쳐질 이야기에 대한 기대감을 키운다.



의문의 사망 사고와 거액의 보험금 수익자, 진실에 다가가려다 오히려 현혹되어 버리는 아이러니를 통해 흥미로운 긴장감을 선사할 심리 현혹 스릴러 '넌센스'는 오는 11월 26일 개봉해 관객들과 만난다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)