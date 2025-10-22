한국기자협회 "최민희 과방위원장, 언론 독립 침해…사과해야"

▲ 더불어민주당 언론개혁특별위원회 최민희 위원장이 20일 국회 언론개혁특위 허위 조작정보 근절안을 발표하고 있다.

한국기자협회는 오늘(22일) 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장이 MBC 비공개 업무보고에서 자신과 관련된 보도를 문제 삼으며 해당 방송사 임원을 퇴장시킨 것은 "언론의 독립을 침해한 행위"라며 즉각적인 사과를 촉구했습니다.협회는 성명서를 통해 "언론의 자유를 보호해야 할 국회 과방위원장이 보여준 행동이라고는 도저히 믿기 어려운 일"이라고 지적한 뒤, "최 위원장은 이 같은 부당한 처사에 항의한 MBC 기자들의 정당한 문제 제기에 대해서도 '국힘 행태는 한마디 지적도 못 하면서 무슨 언론자유를 운운하느냐'며 되려 MBC를 '친국힘 편파보도'로 낙인찍었다"고 밝혔습니다.그러면서 "이는 언론에 대한 최소한의 존중조차 찾아볼 수 없는 태도이자, 진영 논리로 자신의 부당한 행위를 덮으려는 시도로밖에 볼 수 없다"고 질타했습니다.협회는 이어 "현직 국회의원이자 집권 여당의 과방위원장인 최 위원장은, 자신에 대한 보도에 문제가 있다고 판단했다면 공개적이고 합법적인 절차를 통해 문제를 제기할 수 있는 충분한 권한을 가지고 있다"며 "언론중재위원회 등 공적 기구를 통한 구제 절차 또한 언제든 활용할 수 있다"고 지적하면서, "그럼에도 불구하고 최 위원장은 비공개 업무보고 자리에서 기사에 영향력을 행사할 수 없도록 법적으로 차단된 보도 담당 임원을 향해 압박성 발언을 한 것으로 전해졌다"며 "이는 명백히 언론의 독립을 침해하는 행위"라고 강조했습니다.협회는 또 "더욱이 이에 대한 언론계의 정당한 비판이 제기되자, 최 위원장은 자신의 SNS를 통해 '비공개 국감에서 한 문장 지적도 못 견디겠느냐'고 되려 MBC를 재차 압박했다"며 "매우 유감스러운 태도"라고 밝혔습니다.협회는 최 위원장에게 "절차와 규범을 지켜달라"며 "이는 언론의 자유와 독립을 지키기 위해 누구나 지켜야 할 최소한의 원칙이며, 과방위원장에게는 더욱 무거운 책무"라면서 "최민희 위원장은 이번 사태에 대해 즉각 사과하고, 언론 자유의 가치를 훼손한 자신의 태도를 바로 잡아야 한다. 그것이 공적 권한을 가진 국회의원으로서, 그리고 과방위원장으로서의 최소한의 책임"이라고 촉구했습니다.(사진=연합뉴스)