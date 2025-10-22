[스토브리그] "울 해룡이 하고 싶은 거 다 해" 해놓고는 왜 한 마디 얘기가 없습니까 (feat. 한동훈 전 국민의힘 대표)

SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'에 출연한 한동훈 전 국민의힘 대표가 자신이 마약 사건 수사를 덮었다는 백해룡 경정의 주장은 망상이라며 수위 높은 비판을 이어갔습니다. 이런 백해룡 경정에게 이재명 대통령이 사실상 "우리 해룡이 하고 싶은 거 다 해"라며 칼을 쥐어준 셈이고, 결국 그 목적은 '정적 긁기'라고 했는데요. 그러면서 한 전 대표와 이 대통령 앞에 놓인 결론은 딱 2가지라고 말했습니다. 그게 뭔지, 영상으로 확인해 보시죠.



