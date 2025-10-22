[스토브리그] "이 정권, 끝까지 못 갑니다" 그래도 지금은 늦지 않았다? (feat. 한동훈 전 국민의힘 대표)

김현지 대통령실 제1부속실장의 국정감사 출석을 두고 여야가 계속해서 공방을 이어가고 있습니다.

SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'에서 한동훈 전 국민의힘 대표는 이재명 대통령이 이런 모든 상황을 용인하고 또 만들어 주고 있다고 지적하면서 'V0' 호칭을 소환했는데요. 'VO', 이거 지난 정권에서 많이 나온 얘기 아닌가요? 한동훈 전 대표가 이재명 대통령을 향해 '진심으로 드리는 조언'이라고 한 얘기, 영상으로 확인해보시죠.



[정치컨설팅 스토브리그 본방송]

매주 화요일 오후 5시 찐라이브!



[정치컨설팅 스토브리그 커뮤니티]

지금 가장 궁금한 정치 현안에 대해 질문해주세요.

정치컨설팅 스토브리그 제작진이 대한민국 대표 정치 고수들에게 물어 답을 찾아드립니다.

https://premium.sbs.co.kr/board/63e32b5c00998a7d9a4a57a2



[정치컨설팅 스토브리그 인스타그램]

인스타그램을 팔로우 하면 최신 소식과 이벤트를 한눈에 확인할 수 있습니다.

https://www.instagram.com/sbs_stoveleague?igsh=cmdiOWJpNDkzdW93