[스토브리그] 재보궐 나오신다는 거죠? 선거, 부동산, 사법부, 국힘…물어볼 게 너무 많습니다! (feat. 한동훈 전 국민의힘 대표)

SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'에 한동훈 전 국민의힘 대표가 출연합니다. 지난 대선 경선 이후 6개월 만에 다시 만나는 건데요. "지자체장 선거 나간다 생각, 전혀 해본 적 없다"고 한 한동훈 전 대표. 그렇다면 재보궐 선거, 혹시 어디를 염두에 두고 한 얘기일까요? 이재명 정부의 부동산 대책에 연일 비판의 목소리를 높이는 이유는 무엇인지, 여당의 사법개혁안은 어떻게 생각하는지, 앞으로 민심 행보는 어디까지인지, 한 전 대표에게 묻고 싶은 것이 참 많은데요. 여러분을 대신해서 다 물어보겠습니다!



[정치컨설팅 스토브리그 본방송]

매주 화요일 오후 5시 찐라이브!



[정치컨설팅 스토브리그 커뮤니티]

지금 가장 궁금한 정치 현안에 대해 질문해주세요.

정치컨설팅 스토브리그 제작진이 대한민국 대표 정치 고수들에게 물어 답을 찾아드립니다.

https://premium.sbs.co.kr/board/63e32b5c00998a7d9a4a57a2



[정치컨설팅 스토브리그 인스타그램]

인스타그램을 팔로우 하면 최신 소식과 이벤트를 한눈에 확인할 수 있습니다.

https://www.instagram.com/sbs_stoveleague?igsh=cmdiOWJpNDkzdW93