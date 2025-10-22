설경구X홍경X류승범 '굿뉴스', 공개 첫 주 넷플릭스 글로벌 TOP10 진입

변성현 감독의 신작 '굿뉴스'가 공개 첫 주부터 글로벌 시장에서 좋은 반응을 얻고 있다.



22일 넷플릭스 공식 시청 시간 및 순위 집계 사이트인 투둠(Tudum)에 따르면 '굿뉴스'는 넷플릭스 글로벌 톱10 비영어 영화 부문 10월 셋째 주(10월 13일~19일) 차트 9위에 진입했다.



'굿뉴스'는 지난 17일 공개된 후 사흘 만에 170만 누적 시청수(시청 시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 값)를 기록했다. 한국을 비롯해 일본, 홍콩, 대만, 태국, 베트남 등 6개국에서 톱10에 진입했다.



'굿뉴스'는 1970년, 무슨 수를 써서라도 납치된 비행기를 착륙시키고자 한자리에 모인 사람들의 수상한 작전을 그린 영화다. 1970년에 일어났던 일본항공 351편 공중 납치 사건, 일명 요도호 사건에 상상력을 더한 이야기다. '길복순'을 만든 변성현 감독의 두 번째 넷플릭스 영화로 설경구, 홍경, 류승범을 비롯해 일본 배우 야마다 타카유키, 카사마츠 쇼 등이 출연했다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)