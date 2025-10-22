대통령실, 기자단에 '오픈 스튜디오' 제공…"내용 개입 없어"

▲ 김남국 대통령실 디지털소통비서관

대통령실은 오늘(22일) 출입 기자단에 영상 콘텐츠를 제작할 수 있는 '오픈 스튜디오'를 제공하되 만드는 영상 내용에는 일절 개입하지 않겠다고 밝혔습니다.김남국 대통령실 디지털소통비서관은 이날 설명회를 열고 "콘텐츠 제작 환경을 개선·지원하고 정책 소통을 강화하기 위해 (대통령실 청사에 마련된) 라이브 스튜디오를 개방해 오픈 스튜디오로 운영하겠다"고 말했습니다.대통령실은 마이크와 음향 장비, 카메라, 조명 등을 언론사에 제공하고 필요한 경우 대통령실 관계자의 출연·섭외도 지원하겠다는 방침입니다.김 비서관은 "국민주권 정부의 핵심 가치가 투명성과 개방성에 있기에 이 같은 방법을 기획했다"며 "대통령실은 모든 콘텐츠에 대해 일절 개입하지 않고 내용에 대한 책임은 출입 기자나 소속 매체에 있다"고 설명했습니다.그는 다만 "타인의 명예를 훼손하거나 허위 조작 정보를 방송하는 경우 이용에 제한이 있을 수 있다"고 덧붙였습니다.김 비서관은 '검열하지 않고 비판적 콘텐츠도 받아들일 것이냐'는 질문에 "대한민국 헌법은 검열을 허용하지 않고 검열하면 제가 처벌받는다"며 "구조적으로도 개입하거나 사전 검열을 할 수 없게 돼 있다"고 답했습니다.(사진=연합뉴스)