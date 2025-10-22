캄보디아 대학생 살해 주범-강남 마약사건 총책…국정원 연결고리 확인

<앵커>



캄보디아 대학생 살인 사건의 주범이 지난 2023년 서울 강남 학원가 마약음료사건의 총책과 공범인 것으로 확인됐습니다. 이 사건의 총책은 캄보디아에서 붙잡혔는데요. 이들은 지난 2023년 강남 대치동 학원가에서 학생들에게 마약음료를 나눠주고 부모들에게 돈을 뜯어내려 했습니다. 정보 당국은 캄보디아에 추적 전담반을 파견해서 공조를 진행하고 있습니다.



이경원 기자입니다.



<기자>



지난 2023년 4월, 서울 강남 학원가 한복판에서 벌어진 마약 음료 사건.



필로폰과 우유를 섞어 집중력 강화 음료라고 속인 뒤, 시음 행사를 빌미로 어린 학생들 13명에게 먹이고, 부모에게 돈을 뜯어내려 해 충격을 줬습니다.



국정원은 오늘(22일) 국회 보고를 통해, 캄보디아 대학생 살인 사건 주범이 강남 학원과 마약 사건 총책 리 모 씨 공범으로 확인됐다고 밝혔습니다.



[이성권/국민의힘 의원 : 국정원은 우리 국민 사망 사건이 발생한 3일째 정보를 최초 입수했고, 정보 역량을 총가동해서 8일 만에 범죄 주범을 확정 지었습니다.]



국정원은 추적 전담반을 파견, 캄보디아 당국과 공조를 진행하고 있다고 전했습니다.



오늘 국회 보고에는 캄보디아에서 발생한 연애 빙자 사기, 스캠 범죄와 관련한 규모 등 실태 분석도 포함됐습니다.



[박선원/민주당 의원 : 우리 국민의 현지 인원 및 스캠 단지, 인근 한식당 이용 등의 현황을 고려해 볼 때, 범죄 가담자가 1천 명에서 2천 명가량으로 추산하고 있습니다.]



스캠 범죄 단지는 프놈펜, 시아누크빌 등 총 50여 곳으로, 모두 20만 명으로 추산된다고 국정원은 보고 있습니다.



특히 캄보디아 경찰청이 지난 6월과 7월 검거한 전체 스캠 범죄 피의자 3천75명 가운데, 한국인은 57명으로 파악됐습니다.



국정원은 최근 캄보디아에서 국내로 송환된 이들이 범죄 피해자라기보다, 대부분 범죄에 가담한 사람이라고 보는 게 객관적이라고 국회에 설명했습니다.



(영상편집 : 이소영)