[여담야담] '딸 결혼식' 논란에 눈물…"부적절한 공격"·"오해 안 받게 했어야"

● '최악의 국감' 비판



전용기 / 더불어민주당 의원

"주진우·최혁진, 국감 방해할 정도로 설전 강해"

"국힘, 경조사 관련해 지엽적 비판…앞으로 경조사 어떻게 하나 지켜볼 것"

정광재 / 전 국민의힘 대변인

"최혁진, 논란 행위 지속되면 민주당이 받아들이기 어려워"

"국회 사랑재, 전현직 의원 존비속·직원만 예약 가능해"



▷ 편상욱 / 앵커 : 다음 주제로 넘어가 보죠. 이재명 정부의 첫 국정감사가 어느덧 반환점을 돌았습니다. 그런데 연일 이해가 되지 않는 논란도 함께 나오고 있습니다. 이번에는 무소속 최혁진 의원이 또 이해 못 할 기행을 벌이다가 퇴장을 당했습니다. 어떤 일이었는지 잠깐 보시죠. 그런가 하면 국회 과방위 국정감사에서는 최민희 위원장 자녀의 결혼식이 논란이 됐습니다. 국민의힘 박정훈 의원은 국정감사 기간 피감기관을 상대로 축의금이나 화환을 받은 것이 이해충돌이라고 지적했는데요. 최민희 위원장은 해명하다가 울컥하는 모습을 보이기도 했습니다. 무소속 최혁진 의원 얘기부터 좀 해 보겠습니다. 전용기 의원이 국감 하고 있는데 옆에서 야당 의원이 몸을 90도로 돌려서 얼굴을 이렇게 들이대고 보고 있으면 어떨 것 같아요?



▶ 전용기 / 더불어민주당 의원 : 상당히 부담스러울 겁니다. 그렇기 때문에 하지 말라고 주진우 의원께서 말씀하시는 것 같은데요. 상당히 이례적인 일로 볼 수 있습니다. 그렇기 때문에 사실 여야가 마주 앉아서 국정감사를 하는 게 통상적이거든요. 그런 차원에서 아무래도 과하다는 지적을 받을 수 있는 것이고 그 부분에 의해서 추미애 법사위원장께 퇴장 조치를 받은 것 같습니다. 그러나 그냥 단순히 이번 사건만 가지고 퇴장 조치를 받은 것은 아닐 겁니다. 지금 화면에 나오는 주진우 의원과 최혁진 의원 같은 경우에는 굉장히 설화가 강력했죠. 그리고 국정감사를 방해한 것 아니냐라고 하는 이야기를 민주당 의원님들로부터 굉장히 많이 받았던 사람입니다. 그렇기 때문에 그런 것과 함께 묶여서 지금 저런 퇴장 조치까지 이루어진 것 아닌가 싶습니다. 법사위는 이제 국정감사 방해를 그만하고 좀 정상적인 국감의 운영에 응해줬으면 좋겠다는 말씀을 드리고 싶습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 최혁진 의원이 논란이 된 게 이번이 처음이 아니지 않습니까. 정광재 대변인, 지난번에 조희대 대법원장을 도요토미 히데요시 사진과 합성한 사진을 들고 나왔었고 그제는 또 나경원 의원에 있지도 않은 언니가 김건희 여사 모친의 내연남을 소개시켜줬다. 이런 얘기도 또 했었고 왜 이러는 걸까요?



▶ 정광재 / 전 국민의힘 대변인 : 글쎄요, 최혁진 의원이 국회의원이 된 게 지난 6월입니다. 위성락 국가안보실장하고 강유정 대변인이 대통령실에 들어가게 되면서 의원직을 반납했죠. 그래서 추가로 비례대표가 된 분인데 이번 국정감사 되기 전까지만 하더라도 이런 국회의원이 있나라고 생각할 정도로 대중들에게는 알려지지 않았는데 이번 국감을 통해서 본인이 유명해져야겠다는 생각을 했다면 저는 상당 부분 목표를 달성했다고 생각합니다. 이 유명하다는 말은 유명하다. 정말 페이머스한 게 있고 악명 높다, 노트리어스라는 게 있는데 지금 악명 높은 국회의원이 된 것 같아요. 국정감사를 통해서 우리 국회의 질이, 국회의원의 자격이 저 정도밖에는 안 되는가라는 점을 분명하게 심어준 것 같습니다. 이분이 사실 조희대 대법원장과 정상명 전 검찰총장, 한덕수 전 총리를 비롯해서 4인 비밀 회동의 근원지였습니다. 이분 얘기를 듣고 서용교 의원이 문제를 제기했었던 건데 그것에 대해서는 일언반구, 어떤 근거도 제시하지 못하면서 조희대 대법원장을 조롱한다거나 옆에 앉아 있는 동료 국회의원의 국정감사를 방해한다거나 이런 것들을 보면서 과연 뭘 느낄까? 본인은 지금 민주당 들어가고 싶어서 저렇게 하는지 모르겠어요. 곽기택 의원이 그렇게 얘기하는데 그런데 저렇게 할수록 민주당에서는 더 받아들이기 어렵지 않을까. 이런 생각 하게 됩니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 최민희 과방위원장 얘기도 좀 해보죠. 전용기 의원, 어떻게 봅니까? 국감 기간에 딱 중간에 지난 토요일이죠. 딸의 결혼식을 국회에서 치렀습니다. 그런데 청첩장도 자기는 돌리지 않았고, 최민희 위원장의 해명은 양자 역학을 공부하느라고 시간이 없어서 꼼꼼하게 못 챙겼다. 이렇게 해명을 했는데 어떻게 들으셨나요?



▶ 전용기 / 더불어민주당 의원 : 실제로 요새 결혼하는데 부모님한테 날짜를 낙점 받아서 결혼하는 경우는 거의 없습니다. 그리고 국회의원회관에서 결혼하는 것은요. 실제로 굉장히 빈 시간에 들어가는 경우가 허다합니다. 그래서 앞뒤 가리지 않고 일단 공격하는데 저런 소모전을 벌였을지 않았을까 싶기는 하고요. 최민희 의원 입장에서도 굉장히 울컥스런 장면이 많았을 겁니다. 그러니까 국회의원 가족들이 가장 힘들다, 정치인 가족들이 가장 힘들다라고 하는 이야기는 굉장히 좀 많이 들으시지 않았겠습니까. 그렇다면 국정감사 전에 했어도 비판했을 거고 중간에 했다고 비판받는데 후회에서도 비판받을 수 있다는 이야기는 많이 들을 수 있을 겁니다. 그래서 저런 부분들을 국민의힘에서 공격하는 부분들은 굉장히 부적절하다는 말씀드리고요. 과거부터 경조사에 대한 조의금, 축의금을 가지고 굉장히 공격스러운 모습을 조금 전에 말씀드렸던 주진우 의원께서도 보여 와 주셨거든요. 그런 측면에서 앞으로 국민의힘은 경조사 어떻게 하려고 하는지 잘 한번 지켜봐야겠다는 생각까지 들 정도입니다. 이런 생각까지 들면 서로가 감정에 휩싸일 수밖에 없는 상황이 연출되는데 국회가 이런 모습을 좀 안 보였으면 좋겠다는 의견을 좀 드리고 싶습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 정광재 대변인, 어떻게 봅니까. 최민희 위원장, 딸의 결혼식 날짜조차 정확히 몰랐다. 그런데 국회의원회관은 지금 현직 국회의원이 할 수 있는 대관 아닙니까?



▶ 정광재 / 전 국민의힘 대변인 : 사랑재가 대관 규정을 보면 전현직 국회의원의 존비속 또는 직원들이 가능한 곳이에요. 최민희 의원이 본인이 일방적으로 얘기한다고 해서 딸이 들을 수 있는 관계는 아니라고 얘기하셨는데 약간 이중적입니다. 그러면 딸도 본인이 최민희 과방위원장의 딸이 아니었다면 사랑재를 이용할 수 있는 권한이 없는 겁니다. 그러면 지금 시기나 장소와 관련해서 분명히 오해의 소지가 있다면 저는 조정했어야 한다고 생각합니다. 시기? 그것이 시기적으로 적당하지 않다고 분명히 판단할 수 있을 것이고요. 더군다나 사랑재에서 한다는 것 자체가 갖는 어떤 피감기관이라든가 의미가 다를 겁니다. 이렇게 본인의 가족 관계가 일방적으로 이렇게 이루어질 수 있는 것은 아니라고 얘기하시지만 그래도 딸이 그 시기에 거기에서 결혼할 수 있었던 것은 어머니가 거기 국회의원이기 때문에 가능했다는 점 그걸 국민들은 다 인식하고 있지 않을까요?



▶ 전용기 / 더불어민주당 의원 : 하나 바로 잡아야 할 게 국회의원의 존비속이나 직원들만 예약 가능하다고 말씀해 주셨는데 그게 아니고 출입기자들도 하는 경우를 굉장히 많이 봤고요. 그래서 국회에 굉장히 많은 직원들이 있습니다. 약 한 5000명 이상이 근무하는데 그분들과 관계 있는 분들이면 충분히 예약할 수 있기 때문에 그리 어려운 것은 아니라는 말씀을 드리고 싶고 이 비판이 저는 굉장히 지엽적이라고 보이는 게 아마 정치인의 자녀분들이 어렵다고 하는 말들 다시 한번 되풀이하면 호텔에서 했으면 호텔에서 했다고 욕하고요. 국회소통관에서 했으면 국회소통관에서 했다고 또 욕하는 겁니다. 그냥 상대방이라고 해서 굉장히 비난 섞인 목소리로 이렇게 비판하는 것밖에 안 보이기 때문에 앞으로 경조사는 어떻게 하겠느냐라고 하는 인간적인 부분까지 건들고 있다고 저희는 보는 겁니다. 그런 차원에서 저는 울컥하는 모습들은 나올 수밖에 없고 참으로 안타깝다는 생각이 듭니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 어쨌든 자녀 결혼식은 좀 조용하게 치렀으면 어땠을까. 이런 아쉬움이 남는군요. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 전용기 더불어민주당 국회의원, 정광재 전 국민의힘 대변인과 함께했습니다. 두 분 고생하셨습니다.



