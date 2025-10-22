미 특별조사국장 후보, 인종차별적 메시지에 결국 낙마

▲ 폴 잉글래시아 미국 특별조사국(OSC) 국장 후보자

트럼프 미국 대통령이 연방 정부 공직자 감찰 기구인 특별조사국(OSC) 국장 후보로 지명한 인사가 과거 인종차별적 내용이 담긴 채팅 메시지가 공개되면서 결국 낙마했습니다.특별조사국(OSC) 국장 후보로 지명된 폴 잉그래시아는 현지시간 23일 상원 인사청문회를 앞두고 여당인 공화당에서조차 반대 목소리가 나오면서 인준 가능성이 낮아지자 결국 21일 자진 사퇴를 택했습니다.잉글래시아 후보자는 이날 저녁 소셜미디어 엑스(X)에 자진사퇴 의사를 밝히면서, "불행하게도 지금 시점에서 충분한 공화당 표를 확보하지 못했기 때문"이라고 말했습니다.백악관 관계자는 이와 관련해 "그는 더 이상 후보자가 아니다"라며 사퇴 사실을 확인했다고 미국 정치 전문 매체 폴리티코가 보도했습니다.폴리티코에 따르면 잉글래시아 후보자는 지난해 1월 공화당 관계자 등과의 채팅에서 미국 내 흑인 민권 운동의 상징으로 여겨지는 고 마틴 루서 킹 (MLK) 주니어 목사를 비하하는 글을 올렸습니다.그는 "MLK 주니어는 1960년대의 조지 플로이드이다. 그의 기념일은 폐지되고 원래 속해야 할 7번째 지옥으로 던져져야 한다"고 적었다고 폴리티코는 보도했습니다.그는 또 이탈리아어에서 흑인을 비하하는 표현을 사용하면서 흑인을 위한 기념일은 없어야 한다고 주장했습니다.또 다른 메시지에서 잉글래시아는 "가끔 나에게 나치 성향이 드러나는 건 인정한다"고 했으며, 지난 대선 공화당 경선 때 후보로 나섰던 인도계 비벡 라마스와미와 관련해 "중국인이나 인도인은 절대 믿지 말라"라고 적기도 했습니다.해당 채팅에 참여한 2명을 인터뷰했다는 폴리티코는 이 중 한 명이 전체 대화 내용을 보관하고 있었고, 해당 글을 올린 이의 전화번호가 잉그래시아 후보자의 것임을 확인했다고 전했습니다.이에 대해 잉그래시아의 변호사는 해당 메시지의 진위를 확인하기 매우 어렵다면서 "확실한 것은 익명에 숨은 개인들이 잉그래시아를 무조건 해치려는 비열한 개인적 의도를 실행 중이라는 것"이라고 반박했지만 낙마를 막진 못했습니다.상원 공화당의 존 튠 원내대표는 이날 기자들과 만나 "그는 통과하지 못할 것"이라고 말했고, 릭 스콧(플로리다), 론 존슨(위스콘신) 등 공화당 의원 2명 역시 잉그래시아 후보자 인준을 지지하지 않는다고 밝혔습니다.앞서 트럼프 집권 2기 취임을 전후로 맷 게이트 법무부 장관 후보자와 에드 마틴 주니어 워싱턴DC 연방검사장 후보자 등이 낙마한 바 있습니다.특별조사국, OSC는 공직자들의 비위를 감찰하는 독립적인 연방정부 감시 기구 중 하나이며, 현재는 국장 없이 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표가 대행을 맡고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)