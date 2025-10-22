국정원 "한국인 대학생 살해 주범은 강남 학원 마약사건 총책의 공범"

▲ 22일 서울 여의도 국회에서 정보위원회 전체회의가 열리고 있다.

국가정보원은 오늘(22일) 캄보디아 범죄 단지에서 고문을 당한 후 살해된 20대 한국인 대학생 박 모 씨 사건의 주범이 2023년 강남 대치동 학원가 마약 사건 총책의 공범으로 확인됐다고 밝혔습니다.국정원은 오늘 국회 정보위원회 전체회의에서 이런 내용을 보고했다고 더불어민주당 박선원, 국민의힘 이성권 의원이 기자들에게 브리핑을 통해 밝혔습니다.국정원은 사망 사건 발생 3일째 정보를 최초 입수하고 정보 역량을 총동원해 8일 만에 피살 사건 주범을 확정 지었으며, 현재 그를 추적 중이라고 보고했습니다.국정원은 이 사건 주범이 '2023년 강남 학원가 마약 사건의 총책'으로 캄보디아에서 검거된 리 모 씨의 공범이라는 점이 국정원의 정보로 확인됐다고 설명했습니다.강남 학원가 마약 사건은 중국인과 국내 공범 등이 필로폰과 우유를 섞은 이른바 마약음료를 만든 뒤 2023년 4월 강남 대치동 학원가에서 '집중력 강화 음료'라며 시음 행사를 열어 미성년자 13명에게 음료를 제공한 뒤 돈을 뜯어내려 한 사건을 지칭합니다.국정원은 "주범 행적 및 연계 인물을 캄보디아 측에 지원하고 체포를 위해 추적 전담반을 파견하는 등 공조를 진행하고 있다"고 전했습니다.국정원은 아울러 캄보디아에서 발생한 스캠(연애 빙자 사기) 범죄와 관련해 한국인 가담자가 약 1천∼2천 명으로 추산된다고 정보위에 보고했습니다.또한 캄보디아 경찰청이 지난 6∼7월 검거한 전체 스캠 범죄 피의자 3천75명 중 한국인은 57명이라고 밝혔다고 정보위에 전했습니다.국정원은 최근 캄보디아에서 국내로 송환된 이들에 대해서도 "피해자라기보다 대부분 범죄에 가담한 사람이라고 보는 게 객관적"이라고 국회에 설명했습니다.국정원은 캄보디아 스캠 범죄와 관련, "현재 범죄 조직은 과거 카지노 자금 세탁을 하는 데서 머무르다 코로나 이후 국경이 폐쇄되고 중국 등 다국적 범죄 조직이 캄보디아에 침투해 스캠 범죄로 수법이 진화했다"고 설명했습니다.스캠 범죄 단지는 프놈펜, 시아누크빌 등 총 50여 곳으로, 가담 종사자는 약 20만 명으로 추산된다고 국정원은 보고했습니다.이와 관련, 국정원은 "비정부 무장단체가 장악한 지역도 있고 경제특구도 산재해 캄보디아 정부의 단속에 어려움이 있고, 그래서 우리와 국제 공조도 상당한 차질이 빚어지고 있다"며 "이 범죄 조직은 2023년 캄보디아 국내총생산(GDP)의 절반 수준인 125억 달러에 해당하는 범죄 수익을 챙길 정도로 비중이 크다"고 설명했습니다.국정원은 이재명 대통령이 '발본색원될 때까지, 완전 해결될 때까지 국정원이 조직의 사활을 걸고 국제범죄, 마약, 인력 수출, 사이버 범죄, 불법 암호화폐, 스캠 범죄에 대해 확실히 해결해 국민 걱정을 덜어드리라'고 특별 지시를 내렸다며 "제3, 제4의 역량과 집중력을 발휘해 이 문제를 다루고 있다"고 국회에 보고했습니다.(사진=연합뉴스)