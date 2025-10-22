'겨울왕국' 아이슬란드서 모기 첫 발견…지구 온난화 경고등

▲ 모기

북극과 인접한 아이슬란드에서 처음으로 모기가 발견돼 기후 변화 관련 여부가 주목됩니다.현지시간 21일 AFP 통신 등에 따르면 아이슬란드 자연과학연구소 소속 곤충학자 마티아스 알프레드손은 최근 수도 레이캬비크에서 북쪽으로 약 30㎞ 떨어진 지역에서 줄무늬모기 3마리를 발견했습니다.발견된 모기는 암컷 2마리와 수컷 1마리로, 나방 등을 잡기 위해 설치해 놓은 장치에 포획됐습니다.이 장치는 설탕과 와인을 섞은 용액을 묻힌 줄로, 단 것을 좋아하는 곤충을 유인합니다.국가명에 '얼음'이 들어가 있는 유일한 나라인 아이슬란드는 추위 등 혹독한 기후 때문에 모기가 서식하지 않는 곳입니다.하지만 기온 상승과 함께 여름이 길어지고 겨울은 따뜻해지면서 기후가 변화했고 이에 모기가 서식할 수 있는 환경이 된 거란 분석이 나오고 있습니다.아이슬란드는 빙하가 녹고 더 따뜻한 바다에서 잡히는 어종이 앞바다에서 발견되는 등 북반구의 다른 지역보다 4배 빠른 속도로 온난화가 진행 중인 걸로 알려졌습니다.