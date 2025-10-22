정청래 "국힘, 내년 지방선거 전 위헌정당해산 심판받을 수도"

▲ 22일 서울 여의도 국회에서 열린 더불어민주당 지방선거기획단 3차 회의에서 조승래 단장이 발언하고 있다.

더불어민주당 정청래 대표는 오늘(22일) 내년 6월 지방선거와 관련, 국민의힘을 향해 "저 당은 내년 6월 지방선거 전에 위헌정당해산심판을 받을 수도 있겠다고 생각했다"고 말했습니다.정 대표는 오늘 당 지방선거기획단 회의에서 국민의힘 장동혁 대표가 윤석열 전 대통령을 면회한 것을 거론하며 "지방선거에서 압도적으로 승리해 내란 청산을 확실하게 해야 한다"며 이같이 말했습니다.그는 "내란의 망령에 사로잡혀 '윤 어게인'을 외치며 사이비 종교와 결탁하는 국민의힘에 미래는 없다는 것을 보여줘야 한다"며 "깨어 있는 시민, 행동하는 양심인 우리 국민이 민주 질서를 해치고 국민 위에 군림하려는 오만한 국민의힘을 반드시 심판할 것으로 믿는다"라고 강조했습니다.지방선거 공천과 관련해선 "당원 주권 시대를 맞이해 공천 과정, 정책 수립, 성과 홍보 등 모든 길목에 당원이 함께 참여할 방안을 적극 기획해 달라"고 주문했습니다.이와 관련, 조승래 사무총장은 "당원 주권 정당에 걸맞게 공천권을 당원들에 돌려드리겠다"며 "정 대표 공약인 (지방의회) 비례대표 후보자 선출 과정에서 권리당원들에게 참여할 수 있도록 현재 준비하고 있다"고 말했습니다.그는 또 ▲ 지방선거 예비후보 컷오프(공천 배제) 최소화 ▲ 후보자 자격심사 강화 ▲ 청년·여성·장애인 후보자에 대한 공천 기회 확대 등의 방침을 재확인하고 억울한 공천배제 방지를 위해 당에 공천 신문고를 설치하는 방안도 검토하겠다고 밝혔습니다.기획단은 이번 달 중 지방선거 공천과 관련된 최종 방안을 완성하고 다음 달 후보자 추천 방법과 심사기준을 확정할 예정입니다.(사진=연합뉴스)