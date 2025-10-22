김용범·김정관 긴급 재방미…"부분 MOU 고려 안 해"

<앵커>



김용범 대통령실 정책실장과 김정관 산업통상부 장관이 관세협상 막판 협의를 위해서 오늘(22일) 다시 미국으로 출국했습니다. 김 실장은 협상 마무리까지는 몇 가지 쟁점이 남았다고 밝혔는데, 합의된 것만 부분적으로 양해각서를 체결하는 방안은 고려하고 있지 않다고 했습니다.



박예린 기자입니다.



김용범 대통령실 정책실장, 김정관 산업통상부 장관이 한미 관세협상 후속 논의를 위해 오늘 미국행 비행기를 탔습니다.



관세협상 후속 협의를 위해 미국에서 돌아온 지 각각 사흘과 이틀 만에 다시 방미길에 오른 겁니다.



김 실장은 앞선 협상에서 한미 양국 간 의견을 많이 좁혔지만 남은 몇 가지 쟁점에 대해 더 논의하기 위해 출국한다고 밝혔습니다.



[김용범/대통령실 정책실장 : 양국 간의 의견이 많이 좁혀져 있는데 추가로 한두 가지 더 아직까지 양국 입장이 팽팽하게 대립하는 그런 분야가 있습니다.]



또 이번 방미가 미국이 원하는 최종안이 아닌, 우리 국익에 최선이 되는 협상안을 만들기 위한 방문이라고 설명했습니다.



김 실장은 다음 주로 다가온 APEC 회담에서 한미 양국이 대립 중인 쟁점을 제외하고, 합의된 부분에 대해서만 합의문 또는 양해각서를 체결할 수 있다는 관측에 대해 검토하고 있지 않다고 선을 그었습니다.



[김용범/대통령실 정책실장 : 쟁점이 남아 있는 상태에서 어떤 특정 시점까지만 합의된 내용을 가지고 MOU하고 그런 안은 정부 안에서 지금 고려하지 않고 있고요.]



앞서 김 실장 등 대미 관세 협상단은 어제 이재명 대통령에게 지난주 대미 협상 결과를 대면 보고했습니다.



협상 결과를 보고받은 이 대통령은 김 실장 등에게 미국 방문을 통해 남은 쟁점에 대한 추가 협상을 지시한 것으로 전해졌습니다.



김 실장 등 대미 관세협상단은 워싱턴 D.C.에 도착하는 대로 러트닉 미 상무장관과 세부 협상을 이어갈 예정입니다.



