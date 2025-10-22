뉴스

167일 만에 탄도미사일…북, 트럼프 방한 앞두고 도발

김수영 기자
작성 2025.10.22 12:06 조회수
<앵커>

북한이 오늘(22일) 오전 5개월여 만에 탄도미사일 발사를 재개했습니다. 이재명 정부 출범 이후 첫 탄도미사일 발사인데, 트럼프 대통령 등 주요국 정상들이 참석할 APEC 정상회의를 앞두고 무력시위에 나선 걸로 보입니다.

김수영 기자의 보도입니다.

<기자>

합동참모본부는 북한이 오늘 오전 8시 10분쯤 황해북도 중화 일대에서 동쪽 방향으로 발사한 단거리 탄도미사일 수 발을 포착했다고 밝혔습니다.

이 탄도미사일은 약 350킬로미터를 비행했는데 정확한 제원은 한미가 정밀 분석하고 있다고 군은 설명했습니다.

한미 정보당국은 북한의 미사일 발사 준비 동향을 사전에 포착해 감시해 왔고, 발사 즉시 탐지한 뒤 추적했습니다.

국가안보실은 국방부와 합참 관계자 등이 참석한 가운데 긴급안보상황점검회의를 개최했습니다.

이번 탄도미사일은 지난 5월 8일, 여러 종류의 단거리 탄도미사일을 발사한 이후 167일 만으로, 이재명 정부 출범 이후 처음입니다.

특히 다음 주 아시아태평양경제협력체 APEC 정상회의를 계기로 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 등이 방한을 앞둔 상황에서 발사한 것으로, 북한이 일종의 무력시위에 나선 걸로 보입니다.

현 정부가 남북 화해 분위기를 조성하고, 북미 정상 간 만남 가능성이 언급되는 가운데 나온 이번 발사를 두고, 존재감 과시 등 다양한 해석도 나옵니다.

또 북한이 5개월여 만에 탄도미사일 발사를 재개하면서 앞으로 미국 등으로부터 핵보유국 지위를 인정받기 위해 도발의 수위를 높일 것이라는 우려가 나오고 있습니다.

지난 10일 북한은 노동당 창건 80주년 열병식에서 신형 대륙간탄도미사일 '화성-20형'을 처음 공개했습니다.

화성-20형은 북한이 미국 본토를 타격할 수 있는 대륙간탄도미사일로, 조만간 시험발사에 나설 수 있다는 관측이 나오고 있습니다.

Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
