내란 특검, '표결 방해 의혹' 추경호 소환 통보…이달 중 조사

▲ 추경호 국민의힘 전 원내대표

국회의 12·3 비상계엄 해제 의결 방해 의혹을 조사하는 내란 특검이 추경호 국민의힘 전 원내대표에게 소환을 통보했습니다.조은석 내란특검팀은 최근 내란중요임무종사 및 직권남용 혐의를 받는 추 전 원내대표에게 첫 피의자 조사 소환을 통지하고, 출석일자를 조율 중인 것으로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.특검팀과 추 전 원내대표 측은 국정감사 일정을 놓고 조사 일자를 협의하고 있는데, 추 전 원내대표가 현재 소속된 국회 정무위원회의 국정감사 일정이 끝나는 28일 이후, 이달 말 중으로 조사가 이뤄질 가능성이 높은 것으로 전해졌습니다.특검은 계엄 당시 추 전 원내대표가 윤석열 대통령 측 요청을 받고 의원총회 장소를 여러 차례 바꾸는 식으로 다른 의원들의 계엄해제 표결 참여를 방해했다는 의혹을 수사하고 있습니다.당시 비상계엄 해제 결의안은 국민의힘 의원 108명 중 90명이 참여하지 않은 상태에서 재석 190명·찬성 190명으로 가결됐습니다.특검팀은 국민의힘 의원 상당수가 비상계엄 해제 표결에 참석하지 못한 배경에 윤 전 대통령과 추 전 국민의힘 원내대표의 방해 의도나 영향을 미친 것은 없는지 등 경위를 들여다봐왔습니다.추 전 원내대표는 비상계엄 직후 비상 의원총회 장소를 국회→여의도 당사→국회→여의도 당사로 총 3차례 변경했고, 이 과정에서 윤 전 대통령과 추 전 원내대표가 통화한 사실도 드러났습니다.이 때문에 추 전 원내대표가 윤 전 대통령 요청을 받고 의총 장소를 변경해 계엄 해제 표결을 방해한 것이 아니냐는 의혹이 제기됐습니다.특검팀은 당시 추 전 원내대표와 국민의힘 원내대표실에 함께 있었다가 표결에 불참했던 의원들과, 국민의힘 당직자 등에 대한 수사를 이어왔습니다.의혹을 전면 부인해 온 추 전 대표 측은 "내란을 사전에 인지하거나 동조, 가담하지 않았다"는 입장입니다.