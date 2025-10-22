뉴스

[자막뉴스] "어, 왜 속도 안 줄여…안 돼!" 어린 딸 지키려다 '쿵'

김민정 기자
작성 2025.10.22 11:31
지난 18일 오후 4시쯤 인천 연수구 한 인도에서 30대 여성이 중학생 2명이 탄 전동킥보드에 치여 크게 다쳤습니다.

이 여성은 사고 당시 편의점에서 어린 딸의 솜사탕을 사서 나오는 길에 전동킥보드에 치인 것으로 조사됐습니다.

특히 인도를 달리던 전동킥보드가 속도를 줄이지 않고 어린 딸에게 향하는 것을 보고 온 몸을 던져 킥보드를 막아섰다가 뒤로 넘어져 땅에 머리를 부딪친 걸로 전해졌습니다.

이 사고로 여성은 머리 부위를 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌지만 아직까지 의식을 찾지 못한 채 중태에 빠졌다고 경찰은 전했습니다.

전동킥보드를 몰던 중학생들은 원동기 면허도 없이 한 대에 두 명이 올라타 인도를 달린 것으로 조사됐습니다.

도로교통법상 개인형 이동장치인 전동킥보드는 16살 이상이면서, 원동기 면허나 자동차 면허를 소지한 사람만 사용할 수 있습니다.

경찰은 교통사고처리특례법상 치상과 도로교통법상 무면허운전 등 혐의로 이 중학생을 수사할 방침입니다.

(취재 : 김민정, 영상편집 : 김수영, 제작 : 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
