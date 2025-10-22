3,600t급 잠수함 1번 함 장영실함 진수…내후년 해군 인도

▲ 3천600t급 잠수함 1번함 장영실함 진수

3천600t급 잠수함 1번 함인 장영실함 진수식이 오늘(22일) 한화오션 거제사업장에서 거행됐습니다.장영실함은 길이 89ｍ로 도산안창호급 잠수함(3천 t급·길이 83ｍ)보다 외형이 커졌고, 탐지 및 타격 능력, 은밀성, 생존성 등 여러 측면에서 성능이 개선됐습니다.잠수함의 두뇌에 해당하는 전투체계와 눈과 귀에 해당하는 소나체계의 성능을 개선해 정보처리와 표적탐지 능력을 높였고, 육상표적 타격 능력도 강화했습니다.안정성이 검증된 리튬전지를 탑재해 잠항시간과 함께 최대속력으로 항해할 수 있는 시간을 늘려 작전 중 노출될 위험을 줄였습니다.함 내에서 발생하는 소음과 진동을 감소시키는 다양한 저감기법을 적용해 수중 방사소음을 줄임으로써 은밀성도 개선했습니다.아울러 추진기 고장과 같은 비상상황에서도 함정기동이 가능하도록 보조추진기를 탑재해 생존성을 높였습니다.해군과 방위사업청은 "장영실함은 국내 기술로 생산한 장비 탑재를 확대했다"며 "이는 잠수함의 안정적인 운용에 도움이 되고, 'K-방산'의 기술력 구축과 수출 경쟁력 강화에도 기여할 것"으로 기대했습니다.(사진=해군 제공, 연합뉴스)