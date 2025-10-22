[D리포트] "특혜 없었다" 의혹 재차 부인…경찰 '뇌물죄'도 검토

지난 19일, 금품 수수 의혹으로 12시간 동안 경찰 조사를 받은 김영환 지사.



김 지사는 기자회견을 통해 경찰 소환조사 이후 입장을 직접 밝혔습니다.



수사 중인 사안이라 구체적인 답변은 어렵다면서도 돈봉투 수수 의혹은 재차 부인했습니다.



[김영환/충북지사 : 이게 어떻게 있을 수가 있겠습니까? 제가 드리고 싶은 말씀은 너무 많은데 지금 이제 진행되고 일 이기 때문에 여기까지만 말씀드리겠습니다.]



경찰은 당초 청탁금지법 위반으로 수사를 시작했지만, 현재는 뇌물 수수 혐의 적용 가능성까지 검토하고 있습니다.



김 지사에게 돈을 전달했다는 의혹을 받는 체육계 인사 두 명 가운데, 윤두영 충북배구협회장의 휴대전화에서 여러 녹취록이 확보된 것으로 알려졌습니다.



경찰은 윤 협회장이 운영하는 A 농업회사법인이 충북도의 스마트팜 시범 사업에 일부 참여했던 과정을 들여다보고 있는 것으로 알려졌습니다.



다른 특혜를 바라고 해당 법인이 하우스 3동 임차비와 시설 조성비를 전액 부담한 것이 아니냐는 의심입니다.



이에 대해 김 지사는 사업 자체가 적자를 본 만큼, 특혜로 볼 수 없다고 반박했습니다.



[김영환/충북지사 : (A 농업회사법인이) 전체적으로 570만 원의 적자를 본 사업인데, 거기에 도가 단 1백만 원도 돈을 넣은 적이 없는 일이기 때문에 저는 그것이 무슨 특혜나 이런 일이 된다고 생각하지 않고 있다.]



김 지사가 자신에게 제기된 각 종 의혹을 전면 부인하고 있지만, 경찰은 추가 금품수수 의혹을 확인하는 등 전방위 수사에 나서고 있습니다.



(취재 : 박언 CJB, 영상취재 : 송신의 CJB, 제작 : 디지털뉴스편집부)