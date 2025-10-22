[현장영상] '데굴데굴' 떠밀려 차도로 굴러간 여성, 달려오는 차량에는

현지시간 21일 뉴질랜드의 강풍이 강타한 가운데 SNS에는 한 여성이 강풍으로 도로 가운데로 굴러 떨어지는 영상이 올라왔습니다. 영상에는 뉴질랜드 수도 웰링턴의 한 교차로 횡단보도를 향해 천천히 걸어가는 여성의 모습이 담겨 있는데요.



그리고 나서 그녀 뒤에서 불어오는 돌풍이 여성을 거리로 밀어냅니다. 다행 차량들이 정차해 큰 사고는 막을 수 있었습니다. 뉴질랜드 경찰에 따르면 이번 강풍으로 웰링턴 교외에서 한 남성이 떨어지는 나뭇가지에 맞아 사망하는 일도 있었다고 전해집니다.



현장영상에 담았습니다.



