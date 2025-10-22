국제 금시세 12년래 최대 낙폭…전문가들 "상승랠리 유지될 것"

▲ 서울 종로구 한국금거래소 종로본점에 놓인 전시용 골드바

끝 간 데 없이 치솟던 국제 금(金)시세가 간밤 12년여 만에 최대 낙폭을 기록하면서 향후 가격 흐름이 어떻게 흘러갈지에 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다.오늘(22일) 금융투자업계에 따르면 간밤 시카고파생상품거래소그룹(CME) 산하 금속선물거래소 코멕스(COMEX)에서 12월 인도분 금 선물은 전장보다 5.7% 내린 온스당 4천109.1달러에 거래를 마감했습니다.온스당 4천371달러로 거래를 개시한 금 선물은 장중 한때 4천393.6달러까지 치솟았으나, 이후 급락하는 흐름을 보였습니다.금과 함께 올해 수익률 최상위권에 위치했던 은(銀)도 급락을 면치 못했습니다.12월 인도분 은 선물은 전장보다 7.2% 내린 온스당 47.7달러에 장을 마쳤습니다.허재환 유진투자증권 연구원은 "다우존스 마켓데이터에 따르면 금이 단일 거래일에 5% 이상 하락한 것은 2013년 6월 이후 처음"이라고 짚었습니다.그는 "일부 애널리스트들은 안전자산 매도세의 원인을 미국과 중국의 새로운 무역협정에 대한 낙관론으로 분석했다"면서 "미국이 월요일 호주와 희토류 무역협정을 체결한 이후 기대감이 확산했다고 한다"고 전했습니다.김석환 미래에셋증권 연구원은 "최근 급등에 따른 차익실현 매물의 출회와 달러화가 강세를 보인 가운데, 안전자산에 대한 수요가 완화된 것이 원인으로 보인다"면서 "인도의 계절적 금 매수세가 꺾인 것도 실물 수요에 부담을 줬을 것"이라고 진단했습니다.가뜩이나 미국 연방정부 업무정지 장기화로 통계지표 발표가 지연돼 투자 불확실성이 커진 상황인 데다, 주요 금 매수 주체인 인도가 최대 힌두교 축제 '디왈리'를 맞아 휴장하면서 유동성 부족에 따른 하락 요인을 제공했을 것이란 설명입니다.다만, 금시세 상승세가 꺾였다고 보기는 어렵다는 게 전문가들의 대체적 시각입니다.올해 들어서만 60% 가까이 올랐던 까닭에 일부 조정을 받았을 뿐 상승 흐름 자체는 이어질 가능성이 크다는 것입니다.옥지회 삼성선물 연구원은 "지난주부터 미국과 중국의 표면적인 무역갈등이 완화되며 그렇다 할 재료가 부재한 가운데 차익실현 매물과 저가매수 수요가 엎치락뒤치락하고 있다"며 "단기적으로 가격이 크게 오르면서 고점 부담과 랠리 기대가 혼재하는 것으로 보인다"고 현 상황을 진단했습니다.박상현 iM증권 연구원은 "일부 급등한 자산을 중심으로 차익실현이 나타나고 있음은 일단 경계해야 할 필요가 있지만, 금과 은에 대한 장기 전망은 여전히 긍정적"이라고 말했습니다.그는 "미 연방준비제도(Fed)의 금리인하에 따른 실질금리 하락, 다양한 불확실성 리스크, 화폐가치 하락에 대비한 투자전략으로 지칭되는 '디베이스먼트 트레이드', 중국을 위시한 중앙은행의 금 수요 확대 등이 장기 금 가격 랠리를 지지할 것"이라고 내다봤습니다.(사진=연합뉴스)