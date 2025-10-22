[자막뉴스] "날 수사한 검사들 돈 물어내"…월급 한 푼 안 받는다고 생색내며

현지시간 21일 백악관에서 열린 인도 최대 명절 디왈리 축하 행사.



여기서 지난 2020년 트럼프 대통령에게 이뤄진 연방 수사에 대한 질문이 나왔습니다.



그 때 받았던 수사에 대해 법무부에 보상금을 요구하고 있냐는 질문에 트럼프 대통령은 그들이 자신에게 큰 빚을 지고 있다고 했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 (현지 시간 21일) : 그들은 내게 아주 큰 빚을 지고 있을 겁니다. 아마도요.]



연방정부로부터 돈을 받으면 자선단체에 기부하고 좋은 일에 쓰겠다고 호언장담도 했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 (현지 시간 21일) : 만약 연방정부에게서 돈을 받는다면, 저는 그 돈으로 자선단체에 기부를 하든지, 아니면 지금 우리가 진행하고 있는 백악관 복원 사업에 쓰든지 할 것입니다.]



퇴임 이후 받았던 검찰 수사를 정치 보복으로 규정하며 자신을 수사했던 검사들에게 손해 배상을 받아내겠다는 의지를 분명히 한 겁니다.



그러면서 자신은 월급 한 푼 받지 않고 있다는 걸 강조했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 (현지 시간 21일) : 저는 급여를 받지 않습니다. 저는 제 급여를 포기했습니다. 제 급여는 좋은 급여입니다. 이 사람들(CEO들)이 버는 만큼은 아니지만, 괜찮습니다. 그것은 많은 돈입니다. 그리고 아시다시피, 저는 첫 4년 동안에도 급여를 받지 않았습니다. 저는 이번 4년 동안에도 그것을 받지 않을 겁니다.]



취임 이후 자신과 가족들을 따라다니던 이해충돌 비판을 의식한 발언으로 풀이됩니다.



그러면서 자신이 패배했던 지난 2020년 대선을 '부정선거'라고 또 한 번 강조했습니다.



트럼프 대통령은 "그 선거로 인해 이민자들이 폭증했고, 마약상이 미국을 점령했다"며 "2020년 선거에서 일어난 일이 다시 일어나선 안 된다"고 주장하며 지지층 결집에 나섰습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 이승진, 제작 : 디지털뉴스편집부)