북, 탄도미사일 발사…트럼프 방한 앞두고 도발

북한이 오늘(22일) 5개월여 만에 탄도미사일 발사를 재개했습니다. 이재명 정부 출범 이후 첫 탄도미사일 발사인데, 트럼프 대통령 등 주요 정상들이 APEC 참석을 위해 방한을 앞두고 있어 그 의도가 무엇인지 주목됩니다.



김수영 기자입니다.



<기자>



합동참모본부는 북한이 오늘 오전 동쪽 방향으로 탄도미사일을 발사했다고 밝혔습니다.



지난 5월 8일, 여러 종류의 단거리 탄도미사일을 발사한 이후 167일 만입니다.



군은 북한이 이번에 발사한 탄도미사일 기종과 사거리 등을 분석하고 있습니다.



북한의 탄도미사일 발사는 이재명 정부 출범 이후 처음으로 올해 들어 5번째입니다.



특히 다음 주 아시아태평양경제협력체 APEC 정상회의를 계기로 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 등이 방한을 앞둔 상황에서 발사한 것으로, 북한이 일종의 무력시위에 나선 걸로 보입니다.



현 정부가 남북 화해 분위기를 조성하고, 북미 정상 간 만남 가능성이 언급되는 가운데 나온 이번 발사를 두고, 존재감 과시 등 다양한 해석도 나옵니다.



또 북한이 5개월여 만에 탄도미사일 발사를 재개하면서 앞으로 미국 등으로부터 핵보유국 지위를 인정받기 위해 도발의 수위를 높일 것이라는 우려가 나오고 있습니다.



지난 10일 북한은 노동당 창건 80주년 열병식에서 신형 대륙간탄도미사일 '화성-20형'을 처음 공개했습니다.



화성-20형은 북한이 미국 본토를 타격할 수 있는 대륙간탄도미사일로, 조만간 시험발사에 나설 수 있다는 관측이 나오고 있습니다.



