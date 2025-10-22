'키 성장' '키 크는 주사' 등 온라인 부당 광고 무더기 적발

▲ 식품의약품안전처

'키 성장', '키 크는 주사' 등 표현으로 식·의약품을 광고·판매하는 온라인 게시물 집중 점검에서 위반 행위가 무더기로 적발됐습니다.식품의약품안전처에 따르면 먼저 키 성장과 관련된 식품 또는 건강기능식품을 광고·판매하는 온라인 게시물 점검에서 부당광고 153건이 적발됐습니다.위반 내용은 '키 성장 영양제', '청소년 키 성장', '중학생 어린이 키 크는' 등 일반식품을 건강기능식품으로 오인·혼동시키는 광고 122건, '키 성장' 등 인정하지 않은 기능성을 내세운 거짓·과장 광고 16건 등입니다.'키 약' 등 식품을 의약품으로 오인·혼동하게 하는 광고 8건, '성조숙증' 등 질병 예방·치료 표방 광고 6건, 체험기 등 소비자를 기만하는 광고 1건도 있었습니다.성장호르몬제 등 의약품을 온라인에서 불법 판매하거나 알선·광고한 온라인 게시물 66건도 발견됐습니다.식약처는 이들 위반행위에 대해 관할 기관에 접속차단 및 행정처분을 의뢰했습니다.이어 "소비자는 온라인으로 건강기능식품 구매 시 제품에 표시된 건강기능식품 인증마크와 기능성 내용 등을 확인해 달라"고 당부했습니다.