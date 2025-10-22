에이티즈, 오늘(22일) 日 고베 콘서트 개최…'오리콘 1위' 열기 이어간다

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 고베에서 콘서트를 개최한다.



에이티즈는 22일과 23일 양일간 일본 고베의 글리온 아레나 고베(GLION ARENA KOBE)에서 2025 월드 투어 '인 유어 판타지(IN YOUR FANTASY)' 공연을 개최하고 현지 팬들과 만난다.



앞서 에이티즈는 지난 7월 인천 인스파이어 아레나를 시작으로 8월 말까지 북미 12개 도시에서 '인 유어 판타지' 공연을 열었다. 이후 일본으로 넘어가 사이타마에서 사흘, 나고야에서 이틀간 공연을 마쳤고, 고베에서 일본 투어 대장정을 마무리한다.



지난달 발매된 에이티즈의 일본 정규 2집 '애쉬스 투 라이트(Ashes to Light)'는 오리콘 차트의 '데일리 앨범 랭킹'과 '위클리 앨범 랭킹'에서 모두 1위를 차지했다. 약 4년 6개월 만에 일본에서 발매하는 정규 앨범으로 또 한 번 차트 정상을 석권하며 '월드클래스'의 뜨거운 인기를 입증했다.



성장한 음악성을 담은 새 앨범으로 현지 팬심을 뒤흔든 에이티즈는 고베 콘서트를 통해 계속해서 뜨거운 열기를 이어간다. 풍성한 세트리스트에 탄탄한 퍼포먼스, 화려한 연출이 더해진 환상적인 무대로 일본 열도를 뒤흔들며 '톱 퍼포머' 진가를 제대로 완벽하게 증명해 보일 전망이다.



이와 더불어 에이티즈는 오는 24일 데뷔 7주년을 맞이한다. 소속사 KQ엔터테인먼트에 따르면 22일과 23일 양일간 서울 여의도유람선터미널에서 '앵커, 앙코르(Anchor, Encore)' 이벤트가 펼쳐지며, 팬들은 에이티즈 데뷔 7주년 기념 유람선에 올라 다채로운 콘텐츠를 만나볼 수 있다.



또한 23일 전국 12개 CGV 극장에서 7주년 기념 스페셜 컴필레이션 공연 실황을 담은 '에이 투 지 온 스크린(A TO Z on screen)'이 상영된다. 전 회차 싱어롱으로 운영돼 에이티즈 공식 응원봉 라이티니(LIGHTINY) 지참이 가능하며, 관람객 전원에게 리미티드 특전을 증정할 예정이다.



이처럼 에이티즈는 데뷔 7주년을 기념해 글로벌 팬들이 즐길 수 있는 다채로운 이벤트를 통해 큰 사랑과 응원에 보답한다. 이 외에도 7주년 당일인 24일 오후 8시 서울 남산서울타워에서 펼쳐질 라이팅 이벤트와 베일에 싸인 또 다른 이벤트까지 예고돼 글로벌 팬들의 기대감이 한껏 고조되고 있다.



사진 제공 = KQ엔터테인먼트







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)