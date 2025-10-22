뉴스

이이경 사생활 폭로자, 이틀 만에 돌연 "AI로 만든 장난이었다" 사과

배우 이이경과 주고받은 메시지를 공개하며 사생활 폭로에 나섰던 A 씨가 돌연 사과했다.

A 씨는 22일 자신의 X 계정을 통해 "한국인 여러분 안녕하세요. 아시는 분들은 아시겠지만, 최근에 이이경 배우님 관련해서 이런저런 사진을 많이 올리고 했는데 처음에는 장난으로 시작했던 글이 그렇게 많이 관심을 받을 줄 몰랐습니다. 근데 점점 글을 쓰고 AI 사진을 쓰고 하다 보니 점점 더 실제로 그렇게 제가 생각하게 된 것 같다"라며 그동안 한 폭로가 사실이 아니라고 밝혔다.

이어 A 씨는 "이경 배우 님에 대해 악성 루머처럼 퍼트리게 되어서 정말 죄송하다. 팬심으로 시작했던 게 점점 더 감정이입을 하게 됐다. 재미로 시작한 게 점점 실제로 그렇게 된 것 같아서 죄책감을 느끼고 있다"면서 "제가 책임을 져야 할 부분이 있다고 하면, 책임지겠다"고 강조했다.

앞서 A 씨는 자신의 블로그를 통해 이이경과 나눈 카카오톡 메시지, 인스타그램 DM(다이렉트 메시지) 등을 공개했다. 이 메시지에는 수위 높은 성적인 표현뿐만 아니라 성희롱으로 볼 만한 내용이 담겨 있었다.

이에 대해서 이이경의 소속사는 "A 씨가 공개한 건 모두 거짓일 뿐더러, A 씨가 이이경에게 돈을 요구하기도 했다"며 법적 대응을 준비하고 있다고 밝혔다.

이에 A 씨는 자신의 블로그에 이이경의 인스타그램 계정에서 DM을 확인하는 장면이 담긴 동영상을 공개했고 이 게시물이 다른 이용자의 요청으로 게시 중단되자, 자신이 수년에 걸쳐 운영해 온 X 계정에서 또 다른 폭로를 예고하기도 했다.

사진=백승철 기자

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
