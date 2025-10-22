트럼프, 푸틴과 회담 취소됐냐 묻자 "시간 낭비 원하지 않아"

도널드 트럼프 미국 대통령은 우크라이나 전쟁 종식을 논의하기 위해 헝가리 부다페스트에서 개최를 추진하는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 미러 정상회담과 관련해 "시간 낭비를 원하지 않는다"고 말했습니다.



트럼프 대통령은 현지시간 21일 백악관에서 힌두교 최대 축제인 디왈리 축하행사 자리에서 취재진의 '푸틴과의 회담이 취소됐느냐'는 질의에 "나는 쓸데없는 회담을 하는 걸 원하지 않는다"고 답했습니다.



이어 "그래서 어떻게 될지 지켜보겠다. 아직 결정을 내리지 않았다"고 말했습니다.



트럼프 대통령과 푸틴 대통령의 미러 정상회담은 두 사람이 지난 16일 통화를 하면서 약속한 것입니다.



트럼프 대통령은 이 회담이 "2주 내로" 이뤄질 것으로 예상한 바 있습니다.



하지만, 전쟁 종식 방안을 둘러싼 이견 탓에 정상회담 일정을 협의할 양국 외교장관의 금주 회동이 연기된 데 이어 회담 자체가 연기 혹은 취소된 것 아니냐는 관측이 나오고 있습니다.



트럼프 대통령은 "무슨 일이 일어날지 절대 알 수 없다. 우크라이나와 러시아 간 전선에서는 많은 일이 벌어지고 있다"며 "앞으로 이틀 안에 우리가 무엇을 할지 알려주겠다. 많은 일들이 일어나고 있다"고 말했습니다.



다만, 전쟁 종식 기회가 있다고 보느냐는 물음에 "그렇다. 푸틴과 젤렌스키도 끝내길 원한다. 나도 (전쟁이) 끝날 거라고 생각한다"고 밝혔습니다.



