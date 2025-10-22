[스브스夜] '우리들의 발라드' 이예지 vs 최은빈, '미리 보는 결승전'···공연 같은 대결 속 승자는?

미리 보는 결승전의 결과는?



21일 방송된 SBS '우리들의 발라드'에서는 이예지와 최은빈이 1대 1 대결을 펼쳤다.



이날 방송에서 탑백귀들은 두 사람의 등장에 "한 명이 떨어지는 게 말이 되냐? 미리 보는 결승인데 벌써부터 너무하는 거 아니냐"라며 아쉬움을 드러냈다.



이에 최은빈을 지목한 이예지는 "한 번은 꼭 이기고 가야겠다는 생각이 들었고 두 무대가 붙었을 때 잘 어울릴 거 같아서 선택했다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.



이은미의 녹턴을 선곡한 이예지는 감정이 복받쳐 마지막 소절을 제대로 노래하지 못해 아쉬움을 자아냈다.



이에 정재형은 "마지막에 가장 큰 클라이맥스에서 감정 조절을 못해서 놓쳤다. 하지만 이번에도 너무 좋았다. 많은 분들이 울컥했을 것 같은데. 지금까지 발라드를 소화한 사람들과 패러다임이 다른 느낌이다. 피아노 소리와 마지막 소절을 노래할 때 스튜디오가 다 꽃으로 변하는 줄 알았다. 하지만 마지막에 타이밍을 조금 뺏겼다는 게 아쉽다"라고 평가했다.



대니 구는 "너무 좋았던 게 이 순간에 충실한 느낌이 들었다. 찾기 어려운 재능이라고 생각되는데 경연이라는 게 굉장히 극한의 상황이다. 공연보다 어려운 자리 이런 데서도 그 정도로 감정 몰입이 된다면 장점이지 않을까"라고 칭찬했다.



또한 탑백귀 대표들은 원곡이 생각 안 나는 전혀 다른 느낌의 무대였다며 이예지의 무대를 칭찬했다.



이승환의 어떻게 사랑이 그래요를 선곡한 최은빈은 말 그대로 열창했다. 전현무는 "폭풍이 두 세 차례 휩쓸고 간 것 같다"라며 "노래하면서 눈물이 쏟아지는 걸 참았나?"라고 물었다.



이에 최은빈은 오늘은 울지 말자 생각했다며 슬픔을 겨우 억누르고 끝까지 노래했다고 말했다.



차태현은 최은빈의 무대에 대해 "나 스스로가 대견하다. 잘 참았다. 은빈이를 보면 눈물이 나서 눈을 감으면 자꾸 다큐가 생각이 나고 눈 둘 곳이 없었다"라며 감정에 몰입해 눈물을 참기 어려웠음을 고백했다.



박경림은 "1절을 담담하게 불러서 더 슬펐다. 섬세하게 문장 하나하나를 섬세하게 불러줘서 정말 정성이 느껴졌다. 오래오래 노래해 줬으면 좋겠다"라고 응원했다.



정재형은 "귀호강이다 싶은 생각 안 들었냐? 이런 무대를 본다고 라는 생각이 들었다. 그리고 이 무대를 평가한다고 내가? 하는 생각도 들었다"라며 "그런 생각이 들 정도로 온 마음으로 부르는 무대를 누가 어떻게 평가하나 싶었다. 감정을 끝까지 써보지 않은 사람은 노래를 잘할 수 없다. 울부짖는 소리를 내도 듣는 우리는 행복하다는 생각을 들었다. 경연이 아니라 공연이다 생각되는 무대였다"라고 극찬을 보냈다.



두 사람을 향한 탑백귀의 극찬에도 승부는 갈리게 되었다. 이날 두 사람은 57대 91로 예상과 달리 득표에서 큰 차이를 보이며 최은빈이 다음 라운드에 진출했다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)