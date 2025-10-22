트럼프 "부당수사 당해"…법무부에 3천억 원대 보상 요구

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 자신에 대한 연방정부의 과거 수사가 부당했다면서 법무부에 2억 3천만 달러(약 3천200억 원)의 보상금 지급을 요구하고 있다고 뉴욕타임스가 현지 시간 21일 보도했습니다.팸 본디 법무장관을 비롯해 법무부에 포진한 트럼프 대통령의 측근 인사들이 보상금 지급을 승인할 권한이 있는 만큼 '이해 충돌'이 될 수 있다는 지적이 나왔습니다.NYT에 따르면 트럼프 대통령은 두 번째 임기 취임 전인 2023∼2024년 법무부에 이와 같은 행정 청구를 제기했습니다.이는 연방법원에 소송을 제기하기 전 행정부에 합의가 가능한지 타진하는 절차로, 법무부가 해당 청구를 거부할 경우 청구인은 법원에 소송을 제기할 수 있습니다.트럼프 대통령은 러시아의 선거 개입 의혹과 2016년 트럼프 선거 캠프의 연관성에 대한 연방수사국(FBI)의 특별검사 수사가 자신의 권리를 부당하게 침해했다며 2023년 말 보상을 청구했습니다.이어 FBI가 2022년 플로리다에 있는 마러라고 자택을 수색하면서 사생활을 침해했다며 2024년 여름에 추가 청구에 나섰습니다.법무부 지침에 따르면 400만 달러가 넘는 청구 건의 합의금은 반드시 법무부 차관이나 차관보의 승인을 받아야 합니다.현 법무부 부장관인 토드 블랜치는 트럼프 대통령의 '성추문 입막음 돈 지급 의혹' 등 주요 형사 사건 변호사로 활동했던 인물로, 대표적인 측근 인사로 분류됩니다.이 사안을 잘 아는 두 관계자는 트럼프 대통령이 연방정부로부터 보상금을 받게 될 것으로 기대한다고 NYT에 말했습니다.법무부가 청구를 받아들이면 보상금은 일반적으로 세금으로 지급됩니다.다만, 법무부가 합의 내용을 공개 발표할 의무는 없어 행정부가 트럼프 대통령에게 수억 달러의 보상금을 지급하더라도 그 사실이 즉시 공개되지 않을 가능성이 크다고 전현직 법무부 관계자들은 전했습니다.트럼프 대통령의 영향력 아래 있는 법무부 고위 관계자들이 보상 여부를 판단해야 한다는 점에서 이해 충돌 논란이 불거지고 있습니다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 취재진으로부터 '법무부에 보상을 요구하고 있는 것이 맞느냐'는 질문에 "그렇다"라며 "아마 그 일로 그들이 나에게 꽤 많은 돈을 줘야 할 것"이라고 말했습니다.그러면서 첫 집권 때나 두 번째로 집권한 지금도 대통령으로서 받는 급여를 모두 기부하고 있다는 사실을 강조하며 "만약 나라로부터 돈을 받게 된다면 그걸로 좋은 일을 하겠다. 자선단체에 기부하거나 백악관 복원 같은 일에 사용할 수 있을 것"이라고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)