롯데카드 말고 더 있다…"금융권 해킹 올해만 8건"

▲ 롯데카드 해킹

롯데카드 고객 297만 명의 개인정보 유출 사건을 비롯해 올해만 금융권에서만 8건의 해킹 사고가 발생한 것으로 나타났습니다.국회 정무위원회 소속 강민국 의원실이 금융감독원에서 받은 '국내 금융업권 해킹 발생 현황' 자료에 따르면 올해 9월까지 금융권 해킹 사고는 총 8건으로 집계됐습니다.아이엠뱅크(2월 28일), 케이비라이프생명(5월 16일), 노무라금융투자(5월 16일), 한국스탠다드차다드은행(5월 18일), 하나카드(6월 17일), 서울보증보험(7월 14일), 약사손해보험(8월 3일), 롯데카드(8월 12일) 등에서 해킹 사고가 발생했습니다.기존에 알려진 일부 사건 외에도 크고 작은 침해 사고가 이어진 것입니다.법인보험대리점 2곳 개인정보 유출(4월), 웰컴금융그룹 계열사 웰릭스에프앤아이대부(8월) 등 금융당국의 직접 관리·감독 대상에 포함되지 않는 사고까지 감안하면 실제 규모는 더 클 것으로 보입니다.2020년부터 지난달 말까지 발생한 해킹 사고는 총 31건으로 집계됐습니다.연도별로는 2020년 8건, 2021년 5건, 2022년 1건, 2023년 5건, 지난해 4건이었습니다.해당 해킹 사고로 유출된 정보는 총 5만 1천4건입니다.이로 인한 배상 인원은 172명, 배상금액은 2억 710만 원이었습니다.공격기법별로 보면 서비스 거부 공격이 13건(41.9%)으로 가장 많았으며 악성코드와 보안취약점 해킹(각 7건), 무단접속 및 조작(1건) 등 순이었습니다.금융당국은 최근 해킹 사고가 잇따르자 전 금융권을 대상으로 보안 실태 점검을 확대·시행하고 있습니다.