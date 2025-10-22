7.5m 발사체 실물 공개…ADEX 달군 우주기술

▲ 페리지에어로스페이스의 발사체 '블루 웨일 0.4'

어제(21일) 경기 고양 킨텍스 제2전시장에서 열린 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회 2025(ADEX 2025) 신기술관에는 새로운 우주산업 분야에 도전하는 기업들이 공간을 가득 채우고 있습니다.발사체 스타트업 페리지에어로스페이스는 길이 7.5m에 달하는 자체 개발 준궤도 시험발사체 '블루 웨일(BW) 0.4'의 실물을 들고 나와 관람객들의 눈길을 끌었습니다.발사체 끝부분에 장착된 발사체 기술의 핵심인 메탄엔진 2기는 천으로 가려 둬 전시물이 아닌 실물임을 짐작케 했습니다.페리지는 BW 0.4를 지난해 바지선 형태 자체 해상 발사 플랫폼(MLP)을 통해 발사하려던 중 일정 연기로 한 차례 좌절을 겪었지만, 내년부터 다시 발사 재시도에 나선다는 계획입니다.발사체 사업뿐 아니라 메탄엔진 연소기와 큐브위성용 추력기 등 부품 라인업도 공개하며 사업 다각화에도 주력하는 모습입니다.이날 페리지 부스에는 아랍에미리트(UAE) 국방부 관계자 등이 방문하며 발사체와 페리지의 기술 등에 대해 설명을 듣기도 했습니다.심수연 페리지 부사장은 "지상 발사 등을 고려하며 발사체 개발에 준비에 박차를 가하고 있다"며 "발사체 관련 서비스나 부품 사업 등 사업 분야 확장에도 주력하고 있다"고 말했습니다.위성 스타트업 텔레픽스는 아마존웹서비스(AWS) 등과 손을 잡고 일본 시장을 목표로 위성영상 AI 분석 서비스 '샛챗'을 소개하는 데 주력하고 있습니다.조성익 텔레픽스 대표는 "일본은 하드웨어 시장보다 소프트웨어 시장이 약한 편"이라며 "전 세계 우주 시장이 미국과 일본, 유럽으로 나뉘어 있는 만큼 가능성이 큰 시장"이라고 말했습니다.루미르는 0.3m급 고해상도 합성 레이다(SAR) 센서를 탑재한 초소형 SAR 위성을 전시하고 2030년까지 위성 18기 군집 시스템을 완성해 상업 관측 서비스를 제공한다는 목표를 소개했습니다.루미르 관계자는 "내년 3월부터 스페이스X 팰컨9 로켓을 통해 발사할 예정으로 5기에 대한 계약은 이미 끝났다"고 말했습니다.우주 미세중력 환경에서 의약품 생산을 추진하는 스페이스린텍은 올해 11월 누리호에 실려 우주에 오를 우주의학 플랫폼 'BEE-1000'과 국제우주정거장(ISS)에 올라 있는 'BEE-PC1' 등을 소개했습니다.강원도 정선 한덕철광에 미세중력 구현을 위해 마련한 드롭타워 모듈도 눈에 띄었습니다.이 밖에도 워커린스페이스의 궤도 위 서비스 기술, 무인탐사연구소의 달 탐사 로버 등을 비롯해 다양한 기업들의 우주 관련 기술들이 소개됐습니다.신기술관 옆에는 올해 처음 ADEX에 참여한 우주항공청의 우주항공관 부스가 차려진 가운데 해외 관계자들의 발길이 이어지는 모습이었습니다.이들은 부스 한가운데 위용을 뽐내고 있는 한국형 발사체 누리호와 다양한 위성들, 성층권 무인기 등 한국 기술들에 대해 질문하며 한참 동안 머무르는 모습이었습니다.우주청 관계자는 "다양한 국가 정부 관계자 및 기업들과 미팅을 진행하는 등 해외의 관심이 크다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)