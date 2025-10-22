친딸 폭행해 숨지게 한 40대 가수 겸 아나운서 구속기소

▲ 창원지검 진주지청

10대 친딸을 무차별 폭행한 뒤 방치해 살해한 혐의로 40대 가수 겸 아나운서가 구속기소 됐습니다.창원지검 진주지청 형사2부(부장검사 이혜현)는 친딸(18)을 살해한 혐의(살인)로 어머니인 40대 A 씨를 구속기소 했다고 21일 밝혔습니다.A 씨는 지난달 22일 남해군 한 주거지에서 친딸을 폭행해 숨지게 한 혐의를 받습니다.조사 결과 A 씨는 친딸을 폭행한 뒤 뜨거운 물을 부어 두피 열상과 화상 등을 입힌 것으로 나타났습니다.이후 고통을 호소하는 딸을 이틀 이상 자신 차량에 방치해 사망에 이르게 했다고 검찰은 덧붙였습니다.A 씨 범행은 딸이 숨진 채 병원에 이송되면서 드러났습니다.당시 A 씨는 딸을 남해군 한 병원 응급실에 데려다줬으나, 의료진이 딸의 몸에서 발견된 상처를 보고 범죄를 의심해 경찰에 신고했습니다.A 씨는 가수 겸 아나운서로 활동하며 유튜브 채널도 운영한 것으로 알려졌습니다.검찰 관계자는 "피고인에게 죄에 상응하는 처벌이 이뤄질 수 있도록 공소 유지에 최선을 다하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)