1. 김용범·김정관 재방미…긴박한 '막판 협상'



김용범 대통령실 정책실장과 김정관 산업부 장관이 한미 관세협상 추가 협의를 위해 오늘(22일) 오전 다시 미국으로 떠납니다. 다음 주 한미 정상회담을 앞두고 막판 조율에 속도를 내는 모양새입니다.



2. 일본 첫 여성 총리…"한일 관계 안정적 발전 원해"



일본 집권 자민당 다카이치 사나에 총재가 사상 첫 일본 여성 총리로 선출됐습니다. 다카이치 총리는 한일관계를 안정적으로 발전시키고 싶다면서 이 대통령과 정상회담을 희망한다고 말했습니다.



3. 한국인 시신 4구 추가 확인…10명 추가 구속



현지에서 숨진 대학생이 화장된 캄보디아 프놈펜의 사원에 한국인 시신 4구가 더 안치돼 있던 걸로 파악됐습니다. 송환된 피의자 10명에 대한 구속 영장이 추가로 발부되면서 영장이 청구된 59명 모두 구속됐습니다.



4. 이 대통령 "투기 수요 철저 억제"…"보유세 검토 안 해"



정부의 3번째 부동산 대책이 시행된 가운데, 이재명 대통령이 부동산 정책과 관련해 투기 수요를 철저하게 억제하라고 강조했습니다. 민주당은 공급 대책 마련에 주력하겠다며 보유세 강화 같은 세제 개편은 검토하지 않고 있다고 강조했습니다.