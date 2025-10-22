'케데헌' 인형·게임 나온다…넷플릭스, 마텔·해즈브로와 동시 계약

▲ 케이팝 데몬 헌터스

넷플릭스는 자사의 역대 최고 인기 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌)의 완구 제작을 위해 마텔, 해즈브로와 라이선스 계약을 맺었다고 발표했습니다.넷플릭스는 두 회사와 공동 라이언스 계약을 체결하는 것은 업계에서 전례가 없는 일이라면서 "팬들의 폭발적인 수요에 부응하고 글로벌 메가 히트작에 또 하나의 새로운 이정표를 세우는 계기가 될 것"이라고 밝혔습니다.이번 파트너십을 통해 케데헌 캐릭터 인형을 비롯해 액션 피겨, 액세서리, 수집품, 게임, 놀이 세트 등 모든 상품군이 출시된다고 회사 측은 설명했습니다.바비 인형으로 유명한 마텔은 이번 라이선스 계약의 첫 제품으로 케데헌의 주인공인 걸그룹 헌트릭스 인형 3종 세트를 출시합니다.오는 11월부터 팬들은 온라인 플랫폼 '마텔 크리에이션즈'(Mattel Creations)에서 해당 컬렉션을 사전 예약으로 구매할 수 있으며, 배송은 내년에 시작됩니다.해즈브로가 출시할 첫 제품은 보드게임 '모노폴리 딜: 케이팝 데몬 헌터스'라고 넷플릭스는 전했습니다.이 제품은 미국 아마존과 타깃, 월마트 등에서 선주문할 수 있고, 배송은 내년부터 이뤄집니다.