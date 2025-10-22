"돈 모아 집 사라"더니…국토차관 갭투자 논란

<앵커>



부동산 대책을 설계하는 국토부의 이상경 차관이 전세를 끼고 집을 사는 갭투자를 했단 논란이 점점 커지고 있습니다. 기회는 또 올 테니까 집은 돈 모아서 사면 된다고 하더니, 정작 자신은 30억 원 넘는 집을 사면서 집값의 절반 가까운 금액으로 전세를 준 겁니다.



유덕기 기자입니다.



경기도 성남 백현동의 한 아파트입니다.



국토부 이상경 1차관의 부인은 지난해 7월 이 아파트의 전용면적 117제곱미터 형을 33억 5천만 원에 매입한 뒤, 석 달 후 14억 8천만 원의 보증금을 받고 전세를 놓았습니다.



세입자의 전세금을 낀 사실상의 '갭투자'인 겁니다.



이후 아파트 가격은 계속 올라 현재 같은 동의 매물 호가는 42억 원에 달합니다.



[경기 성남 공인중개사 : 지금 (호가가) 40억 원이 넘죠. 아무래도 여기서는 대장이니까.]



이 차관 부부는 매입 당시 인근 고등동의 84제곱미터 형을 소유하며 살고 있었기 때문에 1가구 2주택이었던 셈입니다.



고등동 아파트는 대선 직후인 올 6월 7일에 매도하면서 5억 원 가까운 시세 차익을 본 것으로 알려졌는데, 그 집에 다시 전세를 살고 있습니다.



국토부는 이에 대해 이 차관 배우자가 더 큰 집으로 이사하기 위해 백현동 아파트를 계약하며 1가구 2주택 상황이 됐었던 것으로, 기존 집이 제때 팔리지 않으면서 새집으로 입주가 어려워져 벌어진 일이라고 밝혔습니다.



'갭투자' 의도는 없었단 설명에도 두 아파트를 매매하는 과정에서 10억 원 이상의 시세 차익이 발생한 건데, 이 차관은 최근 서울 전역과 경기 12개 지역을 토지거래허가구역으로 묶는 대책을 내놓은 직후 유튜브 채널에서 이런 발언을 했습니다.



[이상경/국토교통부 1차관 (유튜브 '부읽남 TV') : 만약에 오르지 않고 유지가 되면 내 소득이 또 계속 또 벌게 되면 그 돈이 또 쌓이면 또 그때 가서 사면 되거든요. 어차피 기회는 돌아오게 돼 있다.]



[송언석/국민의힘 원내대표 : 국민들은 정말 열불 나는 유체 이탈 발언으로 받아들이고 있습니다.]



이 차관은 오늘(22일) 예정돼 있던 서울 도심 공공주택 복합사업 현장 방문을 돌연 취소했습니다.



