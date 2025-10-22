[단독] 한국인 시신 4구 추가 확인…"1명은 인력 모집책"

<앵커>



캄보디아에서 숨진 한국인 대학생이 화장됐던 사원에 한국인의 시신이 4구 더 안치돼 있었던 걸로 파악됐습니다. 일단 이 4명 다 범죄 피해로 숨진 건 아닌 걸로 보이는데, 한 명은 한국인을 캄보디아 범죄 단지에 넘긴 혐의를 받아온 범죄 피의자였습니다.



캄보디아 현지에서 최승훈 기자가 취재했습니다.



<기자>



캄보디아 범죄단지에서 고문을 당해 숨진 대학생 박 모 씨에 대한 화장이 진행됐던 프놈펜 턱틀라 사원입니다.



턱틀라 사원은 캄보디아 수도권 일대에서 화장 시설을 갖춘 몇 안 되는 곳으로 사망한 외국인 가운데 현지에 연고나 가족이 없는 대부분이 이곳에서 장례를 치릅니다.



현지 시간으로 오후 2시 10분쯤 이곳에 안치돼 있던 60대 한국인 남성 A 씨의 시신이 화장됐습니다.



[안치소 직원 : 이 시신도 한국인이에요. 이분은 병원에서 숨졌어요. 나이가 60살은 넘어요.]



이 사원 안치소에는 A 씨를 제외하고도 60대 남성 2명과 50대 남성 1명 등 장례를 치르지 못한 한국인 시신이 3구 더 안치돼 있습니다.



이 가운데 50대 남성 B 씨는 캄보디아 포이펫 범죄단지에서 한국인을 조직에 넘기는 '모집책' 역할을 한 혐의로 우리 경찰의 수사망에 포착된 걸로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.



5년 넘게 캄보디아에 체류하며 온라인 사기 범죄에 연루됐던 B 씨는 지난 6월 시아누크빌의 한 병원에서 숨진 걸로 파악됐습니다.



외교부는 A 씨와 B 씨 등 사원에 안치된 4명의 고인이 모두 질병으로 사망한 걸로 안다며 현재까지 이들의 사망 과정에 범죄 연루 정황은 파악된 바 없다고 밝혔습니다.



[안치소 직원 : (모두 병원에서 숨졌나요?) 맞아요. (범죄로 숨진 게 아니고요?) 네, 범죄가 아니에요.]



외교부 관계자는 시신과 유해가 아직 송환되지 않은 이유에 대해선 "대부분 유가족이 송환을 원치 않거나 연락이 닿는 유가족이 없기 때문"이라고 SBS에 설명했습니다.



주캄보디아 대사관은 국내 연고자와 연락을 취하고 장례를 지원하는 등 필요한 영사 조력을 제공하고 있다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 김한결, 영상편집 : 황지영)