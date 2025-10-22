뉴스

EU, 중국 희토류 수출 통제에 "협의하자"…왕원타오 곧 유럽 방문

박찬범 기자
작성 2025.10.22
EU, 중국 희토류 수출 통제에 "협의하자"…왕원타오 곧 유럽 방문
▲ EU 깃발

유럽연합(EU)이 희토류 수출통제 강화 조치를 발표한 중국에 '긴급 해결책'을 모색하자며 협의를 제안했습니다.

마로시 셰프초비치 EU 무역·경제안보 담당 집행위원은 현지시간 21일, 프랑스 스트라스부르에서 열린 기자회견에서 "오늘 아침 왕원타오 중국 상무부장과 화상통화를 했다"며 거의 2시간가량 '건설적' 대화를 했다고 밝혔습니다.

셰프초비치 집행위원은 "나는 긴급 해결책을 모색하기 위해 중국 당국자들을 (EU 본부가 있는) 벨기에 브뤼셀에 초청했으며, 왕 부장이 이를 수락했다"고 전했습니다.

이어 "우리는 무역 긴장을 고조하는 데 흥미가 없지만 이 상황은 양자 관계에 악영향을 주고 있다"며 "신속한 해결책은 필수적"이라고 강조했습니다.

중국은 앞선 지난 9일 희토류에 대한 추가 수출통제 조치를 단행했습니다.

중국은 지난 7월 EU와 정상회담에서 중국산 희토류 수출 허가 시 EU로 향하는 물량에 대해서는 일종의 '패스트트랙' 조치를 적용해 주기로 약속했으나 제대로 지켜지지 않는다는 게 EU 측 주장입니다.

셰프초비치 집행위원은 관련 질의에 "EU행 수출 물량에 대한 패스트트랙을 적용하겠다는 중국 당국자들의 장담에도 EU 기업들이 제출한 '우선 신청서' 약 2천여 건 가운데 절반 정도만 제대로 처리되고 있다"고 지적했습니다.

(사진=게티이미지코리아)
