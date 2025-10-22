다카이치 "한일관계 중요성 커져…이 대통령 회담 희망"

▲ 다카이치 사나에 신임 일본 총리

다카이치 사나에 신임 일본 총리가 "한국은 일본에 중요한 이웃 나라이자 국제사회의 여러 과제에 대응하기 위해 필요한 파트너"라며 "일한 관계 중요성은 지금 한층 커지고 있다"고 밝혔습니다.다카이치 총리는 어젯(21일)밤 총리 관저에서 열린 취임 후 첫 기자회견에서 '한국에서는 다카이치 총리 취임으로 우려와 기대가 교차하고 있는데 한일관계를 어떻게 생각하는가'라는 질문을 받았습니다.다차이치 총리는 "지금까지 정권 사이에서 구축해 온 일한 관계의 기반에 기초해 일한 관계를 미래 지향적이고 안정적으로 발전시키고 싶다"며 "(이재명) 대통령과 회담도 희망하고 있다"고 말했습니다.이어 "양국 정부 간에 확실히 의사소통을 추진해 가고자 한다"고 덧붙였습니다.다카이치 총리는 한미일 협력 중요성에 대해서도 강조했습니다.다카이치 총리는 "일미한 3국은 북한에 대한 대응이라는 측면에서 안보, 경제안보 협력이 필요하기 때문에 전략적 관점에서도 (협력을) 확실히 추진할 것"이라고 말했습니다.한국 내 일각에서 다카이치 총리 취임으로 향후 한일관계가 악화할 수 있다는 견해가 나오는 것과 관련해서는 "여러 우려가 있는 듯하다"며 "한국 김을 매우 좋아하고 한국 화장품도 쓰고 있고 한국 드라마도 보고 있다"고 말했습니다.강경 보수 성향으로 알려진 다카이치 총리는 그동안 한국이 반대하는 야스쿠니신사 참배를 지속하고 영토·역사 문제에서 '매파' 발언을 거듭해 왔습니다.